Ile Maurice: Un mineur dans un état sérieux

Un grave accident de la circulation impliquant deux motos s'est produit dans la soirée du mardi 7 avril, sur l'avenue Ariane, non loin de l'entrée d'un commerce, à Camp-Levieux, faisant trois blessés, dont un mineur admis à l'hôpital dans un état jugé sérieux.

Les deux occupants d'une des motos ont été blessés. Ils ont été pris en charge par les services du SAMU et transportés à l'hôpital, où ils ont reçu des soins avant de pouvoir regagner leur domicile.Le conducteur de l'autre moto, un mineur âgé de 14 ans, est, lui, grièvement blessé.

L'arrivée des secours tardant, les policiers présents sur les lieux ont procédé à l'évacuation du jeune blessé vers l'hôpital à bord d'un véhicule de police, en compagnie d'un proche. Le retard des secours a aussi eu pour effet de chauffer les esprits des badauds présents sur le lieu de l'accident.

Des images de vidéosurveillance devraient permettre aux enquêteurs d'établir les circonstances exactes de cet accident, d'autant qu'une troisième moto serait impliquée.