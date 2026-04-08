Ile Maurice: Enfants à troubles comportementaux - Pour une meilleure prise en compte

Le cas du mineur, ancien pensionnaire de SOS Children's Village de Bambous, a été abordé, mettant en lumière les défis liés à la prise en charge des enfants présentant des troubles comportementaux. Selon les informations communiquées, l'adolescent présente depuis plusieurs mois des tendances à la fugue et des troubles du comportement. Son parcours est marqué par de multiples placements et hospitalisations.

Le 5 mai 2024, il avait quitté un centre résidentiel à Cap-Malheureux avant d'être retrouvé sain et sauf le lendemain. Par la suite, il avait été admis à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle en juin 2024, après des évaluations psychologiques. Cependant, son état s'est dégradé. Dès août 2024, il présentait des signes d'anxiété et d'agressivité, et avait des hallucinations, rendant sa prise en charge difficile pour sa famille.

Il a alors été replacé en institution, mais a de nouveau fugué en octobre 2024, avant d'être retrouvé un mois plus tard. Entre janvier et février 2025, le mineur a connu de nouveaux transferts entre établissements et structures hospitalières, avant d'être accueilli au SOS Children's Village de Bambous. En novembre 2025, il a été admis au Brown Sequard Mental Health Care Centre pour des troubles comportementaux, puis transféré le 16 mars 2026 à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo après avoir ingéré des boulons. À ce jour, son état de santé est jugé stable, mais il n'a pas encore reçu d'autorisation de sortie.

La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a indiqué assurer un suivi régulier. Des visites lui ont été rendues les 17 et 25 mars 2026.

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La députée Anabelle Savabaddy s'est interrogée sur le recours prolongé à l'hospitalisation pour ce type de cas. La ministre a reconnu que cette problématique préoccupe également les autorités. Elle a annoncé la mise sur pied d'un comité interministériel regroupant notamment les portefeuilles de la Santé et de l'Éducation ainsi que l'Attorney General.

Parmi les pistes envisagées figure la création d'une unité spécialisée à l'hôpital de Flacq ainsi qu'un plan du ministère de l'Éducation pour assurer la continuité scolaire des jeunes hospitalisés. De son côté, la députée Stéphanie Anquetil a plaidé pour une présence accrue des officiers du ministère de l'Égalité des genres auprès des enfants hospitalisés. La ministre a répondu que le personnel infirmier assure déjà un encadrement quotidien, tandis que des visites ponctuelles sont effectuées par ses services.

Enfin, interrogée par Anabelle Savabaddy sur l'incident impliquant l'ingestion de métal, la ministre a renvoyé cette question vers le ministère de la Santé.