Ile Maurice: Une connexion internet en panne qui isole davantage les habitants

À plus de 1200 kilomètres au nord de Maurice, Agaléga continue de vivre au rythme du vent et de la mer... et désormais avec une connexion internet instable. Cet archipel isolé, composé des îles du Nord et du Sud, s'étend sur environ 2600 hectares et abrite près de 360 habitants, entre Agaléens, Mauriciens aux services essentiels, et personnel indien affecté aux services publics.

Depuis plus d'un mois, un problème technique perturbe le quotidien numérique de la population. Les services internet sont assurés par Emtel depuis septembre 2018, une étape alors perçue comme un progrès majeur pour l'ouverture de l'archipel. Mais sur place, les habitants décrivent une connexion irrégulière, marquée par des débits faibles et des coupures fréquentes, qui compliquent fortement l'accès au réseau.

Dans un territoire déjà vulnérable à ce type de perturbations, les effets se font rapidement sentir. Les échanges avec Maurice deviennent plus complexes, les démarches administratives et bancaires accusent des retards, et les communications entre l'île du Nord et celle du Sud ne sont pas toujours garanties.

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Les habitants évoquent un quotidien devenu plus contraignant. Clarel, un habitant, témoigne : «On n'a pas besoin de quelque chose de luxueux, juste d'une connexion qui fonctionne correctement. Ici, en dehors de la pêche, il n'y a pas beaucoup d'activités. Le téléphone nous permet de garder le lien avec l'extérieur. Mais ces derniers temps, même envoyer un message n'est pas toujours possible.

Nous avons même appelé Emtel à plusieurs reprises pour les en informer, mais sans succès.» Une mère dont le fils vit à Maurice confie de son côté une attente difficile : «Il arrive que je reste plusieurs jours sans nouvelles. On dépend du réseau pour se parler. Quand ça ne passe pas, on reste sans savoir et ça pèse.»

Pour Kurtis, un jeune travailleur, la situation crée aussi un sentiment de déséquilibre : «On recharge nos téléphones, on paie chaque mois, mais la connexion ne suit pas. On ne sait jamais si un appel ou un message va passer. Quand ça ne fonctionne pas, on attend, on reporte, on perd du temps. Par ailleurs, internet est aussi important pour les enfants, pour améliorer leur apprentissage scolaire. Et pendant les vacances, mes neveux et nièces regardaient beaucoup de vidéos interactives.»

Dans ce contexte, les habitants d'Agaléga ne bénéficient pas de l'accès gratuit à internet pour les familles inscrites au Social Register of Mauritius. Beaucoup auraient toutefois souhaité pouvoir en profiter, comme certains ménages à Maurice. En février, le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, avait expliqué que cette initiative vise à faciliter l'accès au numérique pour les foyers les plus vulnérables, soulignant également son importance pour l'éducation et la recherche d'informations.

Sur le terrain, certains habitants estiment néanmoins que cet outil aurait pu constituer un soutien supplémentaire dans un contexte déjà marqué par des difficultés de connexion.

À l'heure où nous mettions sous presse, la société Emtel n'avait toujours pas répondu à nos questions envoyées le lundi 6 avril. Cependant, des sources indiquent qu'une vérification technique est en cours pour identifier l'origine du problème. L'opérateur affirme, de son côté, ne pas avoir reçu récemment de signalements officiels concernant ces perturbations.