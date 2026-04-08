Ile Maurice: Johny Michel William Sanassee condamné à perpétuité pour meurtre prémédité et cannibalisme

La Cour suprême a condamné, ce mercredi 8 avril, Johny Michel William Sanassee à la servitude pénale à perpétuité pour le meurtre prémédité de Jean Jayce Donovan Clovis, commis le 22 février 2022. Âgé de 24 ans au moment des faits, l'accusé a plaidé coupable. La victime, 28 ans, avait été signalée disparue le jour même.

L'affaire a connu un tournant en novembre 2023 lorsque deux connaissances de Sanassee ont rapporté à la police ses aveux détaillés. Des fouilles ont permis de retrouver des restes humains à l'arrière de son domicile, confirmés en septembre 2024 par analyse ADN.

Selon ses aveux, Sanassee a attaqué la victime par surprise, lui tranchant la gorge avant de lui infliger de multiples coups de couteau à la tête et aux yeux. Il a ensuite dissimulé le corps, nettoyé la scène et enterré les restes. Un mois plus tard, il a exhumé le cadavre, fracassé le crâne et consommé certaines parties.

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Le juge Mehdi Manrakhan a qualifié les faits d'«exceptionnellement graves» et «profondément choquants», soulignant la préméditation, l'extrême violence et les actes de profanation. Le plaidoyer de culpabilité n'a eu qu'un poids relatif, l'accusé n'ayant avoué qu'après les preuves ADN. Estimant que seule la peine maximale répond aux exigences de justice, la Cour a ordonné une peine de prison à vie.