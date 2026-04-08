Ile Maurice: Les syndicats plaident pour une approche équilibrée

Alors que le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, évoque la nécessité d'ajuster le système éducatif face aux incertitudes internationales, notamment en envisageant le recours à l'enseignement en ligne, les syndicats du secteur expriment des positions nuancées, oscillant entre prudence et ouverture.

Du côté du privé, le président de l'Union of Private Secondary Education Employees, Arvind Bhojun, insiste sur l'importance d'anticiper plutôt que de réagir dans l'urgence. Revenant sur l'expérience du confinement, il rappelle que «la dernière fois, quand il y a eu un lockdown, nous faisions l'école en ligne», tout en précisant que la situation actuelle diffère. Selon lui, il ne s'agit pas encore d'un contexte imposant une bascule immédiate vers le numérique, mais plutôt d'un moment propice à la planification.

Arvind Bhojun souligne plusieurs défis majeurs, notamment la dépendance à l'électricité et les risques liés à une éventuelle pénurie énergétique. «Nous sommes totalement dépendants de l'électricité. Il faut trouver des alternatives», affirme-t-il, plaidant pour le développement de solutions énergétiques autonomes, comme le solaire, afin de garantir la continuité pédagogique. Il évoque également la nécessité de repenser les déplacements, suggérant des systèmes de transport collectif pour les élèves afin de limiter les contraintes logistiques.

Mais au-delà des aspects techniques, le syndicaliste insiste sur un enjeu fondamental : l'équité. «Si nous ne mettons pas tout le monde sur un pied d'égalité en termes de connectivité et d'accès à l'information, l'éducation ne pourra pas atteindre ses objectifs», prévient-il, évoquant les défis liés aux examens à fort enjeu.

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Une vision partagée, quoique plus structurée, par Yugeshwur Kisto, président de la Government Secondary School Teachers' Union et de la Federation of Education Unions. Ce dernier considère que «l'apprentissage en ligne doit être envisagé comme un outil complémentaire et durable», capable de renforcer la résilience du système éducatif face aux crises.

Yugeshwur Kisto insiste sur la nécessité d'investissements ciblés : accès aux équipements, amélioration de la connectivité, formation des enseignants et sécurité numérique. Il souligne également l'importance d'un cadre de gouvernance clair, appuyé par des indicateurs mesurables et une culture du feedback, afin d'assurer une véritable transformation du système éducatif mauricien.