Nigeria: Flutterwave obtient une licence bancaire nigériane pour étendre son contrôle des paiements

Flutterwave a obtenu une licence bancaire au Nigéria, ce qui lui permet de détenir des dépôts et de traiter des flux financiers directement au sein du système réglementé du pays.

Fondée en 2016 par Olugbenga Agboola, Flutterwave fournit une infrastructure de paiement qui permet aux entreprises et aux banques de traiter des transactions dans toute l'Afrique via une API unique. La société a traité plus de 40 milliards de dollars de paiements et plus d'un milliard de transactions.

La licence marque un changement par rapport au modèle traditionnel où les entreprises fintechs s'appuient sur des banques partenaires pour accéder aux systèmes de compensation et de règlement. Selon ce modèle, les fintechs dépendent des banques pour l'infrastructure de base et partagent une partie des revenus des transactions.

Grâce à cette licence, Flutterwave peut gérer les dépôts et les flux de règlement en interne. Cela lui permet de mieux contrôler le traitement des transactions et de réduire sa dépendance à l'égard de partenaires bancaires tiers.

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Flutterwave a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec les banques de son réseau tout en utilisant la licence pour améliorer la vitesse de règlement et soutenir le développement de produits sur son marché le plus important.

Points clés à retenir

La licence bancaire de Flutterwave reflète une tendance plus large des fintechs à pénétrer plus profondément dans les services financiers réglementés. Les entreprises de paiement commencent souvent par créer des API au-dessus des systèmes bancaires existants, mais à mesure qu'elles prennent de l'ampleur, elles cherchent à obtenir des licences pour contrôler une plus grande partie de la chaîne de valeur. En conservant les dépôts et en gérant directement les règlements, Flutterwave peut réduire les coûts, améliorer les marges et accélérer le traitement des transactions. Cela permet également une intégration plus étroite entre les paiements, les portefeuilles et d'éventuels prêts ou produits financiers.

Le Nigeria est l'un des plus grands marchés fintech d'Afrique, et l'approbation réglementaire signale un alignement croissant entre les régulateurs et les grandes plateformes fintech. Pour les banques, ce changement crée à la fois des opportunités de concurrence et de partenariat, car les fintechs prennent en charge des fonctions traditionnellement gérées par les institutions financières tout en continuant à s'appuyer sur elles pour la liquidité et un accès plus large au système. Pour les investisseurs, cette évolution est le signe de la maturité du secteur fintech en Afrique, où les entreprises leaders passent du statut de fournisseurs d'infrastructures à celui de plateformes financières à part entière, avec un contrôle plus approfondi sur les flux de revenus et les relations avec les clients.