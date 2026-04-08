Afrique: L'Égypte en tête, les startups technologiques africaines ayant levé 711 millions de dollars au cours du premier trimestre

Les startups africaines ont levé 711 millions de dollars à travers plus de 80 transactions au cours du premier trimestre 2026, selon les données suivies par TechCabal Insights. Environ 18 % des transactions n'ont pas été divulguées. Le financement divulgué reflète un mélange de capitaux propres, de dettes et de subventions qui ont afflué dans l'écosystème au cours de la période.

L'Égypte est en tête des financements avec 154 millions de dollars, suivie par l'Afrique du Sud avec 134 millions de dollars. Le Kenya et le Nigeria complètent les quatre premiers marchés pour le déploiement de capitaux.

La fintech est restée le secteur le plus important avec 221 millions de dollars de financement, suivie par l'énergie et l'eau avec 141 millions de dollars. La logistique et le transport ont attiré 149 millions de dollars, ce qui montre que les investisseurs continuent de se concentrer sur les infrastructures et les services financiers.

Le trimestre a également enregistré plus de 30 opérations de fusion et d'acquisition, ainsi que des licenciements et des fermetures d'entreprises. L'activité d'expansion est restée active, avec des startups pénétrant de nouveaux marchés à travers l'Afrique et au-delà.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Points clés à retenir

Le marché technologique africain au premier trimestre 2026 est en phase de transition. Les capitaux continuent d'affluer, mais ils sont plus sélectifs et concentrés sur des marchés et des secteurs clés. L'Égypte et l'Afrique du Sud attirent une grande partie des financements grâce à des réseaux d'investisseurs plus solides, à la clarté de la réglementation et à la taille du marché. La fintech reste en tête car elle comble les lacunes fondamentales en matière de paiements, de crédit et d'accès financier, tandis que l'énergie et la logistique reflètent la demande structurelle liée aux déficits d'infrastructure.

Dans le même temps, l'augmentation des fusions et acquisitions est le signe d'un écosystème en cours de maturation, dans lequel les grandes entreprises consolident leur position sur le marché et se développent par le biais d'acquisitions plutôt que par la seule croissance organique. Cependant, l'augmentation des licenciements et des fermetures d'entreprises met en évidence la pression exercée sur les modèles d'entreprise qui ne parviennent pas à atteindre la rentabilité ou à s'adapter aux changements réglementaires.

Les entreprises réduisent leurs coûts, se restructurent et, dans certains cas, se retirent complètement des marchés. Cette double dynamique de financement et de consolidation d'une part, et de fermetures d'autre part, suggère que l'écosystème s'éloigne de l'expérimentation à un stade précoce pour se diriger vers une exécution disciplinée. Pour les investisseurs, cela crée des gagnants et des perdants plus clairs. Pour les fondateurs, cela place la barre plus haut en matière d'efficacité du capital, de gouvernance et de capacité à s'étendre à d'autres marchés.