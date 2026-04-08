Afrique: Media King s'attaque au Nigeria avec un modèle de WiFi public basé sur l'informatique en nuage

Media King Group, basé en Croatie, s'étend au Nigéria, visant à déployer un système de Wifi public géré par le cloud dans l'un des marchés de connectivité les plus complexes d'Afrique.

Fondée en 2017 par Darko Kraljević, la société prévoit de lancer son premier déploiement africain à grande échelle grâce à un partenariat local dirigé par l'entrepreneur nigérian Charles Okpaleke. Cette démarche positionne le Nigéria comme point d'entrée pour une expansion plus large à travers le continent.

Le modèle de Media King déplace le traitement du réseau des points d'accès physiques vers le nuage. Au lieu que chaque point d'accès gère le trafic, l'allocation de la bande passante et le routage sont gérés de manière centralisée, ce qui permet au système de gérer des volumes d'utilisateurs plus importants sans perte de performance.

Les efforts précédents d'entreprises telles que Meta, Google et les déploiements liés à Tizeti ont eu du mal à étendre le WiFi public au Nigeria en raison des coûts d'infrastructure et de l'encombrement du réseau.

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Media King a déclaré que son modèle réduisait les besoins initiaux en infrastructure et améliorait l'évolutivité. Le service sera gratuit pour les utilisateurs et les recettes proviendront de la publicité, des services de données et des partenariats avec le secteur public.

Le déploiement visera les zones urbaines à forte densité et les régions mal desservies, avec l'intégration éventuelle d'une connectivité par satellite telle que Starlink pour étendre la couverture.

Points clés à retenir

Le déficit de connectivité du Nigeria reste l'une des plus grandes opportunités d'infrastructure en Afrique. Les données mobiles sont largement utilisées, mais les coûts restent élevés par rapport aux revenus, et la qualité du réseau diminue dans les zones denses. Le WiFi public a longtemps été proposé comme solution, mais la plupart des efforts ont échoué en raison des coûts d'investissement élevés, de la mauvaise qualité de l'infrastructure et de la faiblesse des modèles de monétisation. L'approche de Media King consiste à déplacer la complexité de l'infrastructure physique vers des logiciels et des systèmes en nuage, ce qui permet de réduire les coûts de déploiement et d'améliorer les performances. En cas de succès, ce modèle pourrait changer la manière dont la connectivité est fournie dans les environnements urbains, en particulier sur les marchés où la densité d'utilisateurs est élevée et où l'alimentation électrique n'est pas fiable. Toutefois, des risques d'exécution subsistent. La réglementation se durcit sous l'égide de la Commission nigériane des communications, qui exige l'octroi de licences et la surveillance des opérateurs WiFi publics. La monétisation est également incertaine, car les modèles basés sur la publicité et les données doivent générer suffisamment de revenus pour maintenir l'accès gratuit. Pour les investisseurs et les opérateurs, la question clé est de savoir si une architecture basée sur le cloud peut surmonter les obstacles techniques et commerciaux qui ont limité les tentatives précédentes. Si elle fonctionne, elle pourrait ouvrir une voie évolutive pour étendre l'accès à l'internet dans toute l'Afrique.