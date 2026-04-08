Nigeria: La SMC DAO acquiert la société nigériane Bread Africa dans le cadre d'une consolidation de la crypto-monnaie

SirMapy and Co DAO a acquis la startup cryptographique nigériane Bread Africa dans le cadre d'une transaction à six chiffres en espèces, alors que la consolidation se poursuit dans le secteur des actifs numériques du pays.

Cette acquisition fait suite à une série de transactions sur le marché, notamment l'achat de Flitaa par Roqqu en 2025. La transaction s'ajoute à une tendance croissante de petites startups cryptographiques absorbées par des plateformes plus importantes.

Bread Africa, fondée en 2025 par Iam Etefia, a construit une application Web qui permet aux utilisateurs de convertir des actifs numériques en monnaie locale sans inscription, connexion à un portefeuille ou exigences KYC.

La plateforme a fonctionné sur plusieurs blockchains, dont Base et Solana, et a réglé les transactions à l'aide de cNGN, une stablecoin adossée au naira. Elle traitait un volume total de paiements de plus de 1,8 million de dollars avant l'acquisition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre de l'accord, SMC DAO prend le contrôle du produit et de la marque de Bread Africa. Etefia restera conseiller, tandis que son équipe se concentrera sur un nouveau produit appelé Loaf, conçu comme une plateforme financière Web3.

SMC DAO a déclaré qu'il prévoyait d'étendre Bread Africa à une passerelle cryptographique plus large, permettant aux utilisateurs de se déplacer entre les fiats, les crypto-monnaies et les actifs tokenisés.

Points clés à retenir

L'acquisition reflète une phase de consolidation de l'écosystème cryptographique nigérian, où les petites startups sont intégrées dans des plateformes plus importantes qui construisent des ensembles financiers complets. Les équipes en phase de démarrage se concentrent sur la résolution de problèmes spécifiques, tels que la conversion de crypto-fiat, et se retirent une fois que l'adéquation produit-marché est validée. Pour les acheteurs comme la SMC DAO, l'acquisition de ces produits réduit le temps de développement et fournit un accès immédiat aux utilisateurs et à l'infrastructure. Le modèle de Bread Africa met en évidence la demande de services cryptographiques simplifiés sur les marchés où les échanges traditionnels peuvent être complexes ou restrictifs.

L'utilisation de stablecoins tels que le cNGN montre comment les rails de monnaie locale sont intégrés dans les systèmes de blockchain pour permettre des transactions plus rapides et moins chères. Dans le même temps, l'absence d'exigences en matière de KYC et de conformité soulève des questions réglementaires sur un marché où la surveillance s'intensifie. L'évolution vers la construction de plateformes "tout-en-un" qui combinent les swaps, les paiements et les actifs tokenisés reflète les tendances globales de la crypto, où les plateformes visent à capturer plusieurs parties de la chaîne de valeur. Pour les investisseurs, cela suggère que la valeur future pourrait se concentrer dans des acteurs moins nombreux et plus intégrés plutôt que dans des produits autonomes fragmentés.