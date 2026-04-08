Nigeria: Le fondateur de Paga devient directeur général du groupe, alors que la fintech vise l'expansion

Tayo Oviosu se retire des opérations quotidiennes de Paga après 17 ans d'activité, et devient directeur général du groupe alors que la société restructure sa direction.

Opeyemi Oyinloye deviendra PDG par intérim de Paga Nigeria, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale du Nigeria. C'est la première fois qu'une personne autre qu'Oviosu dirigera le plus grand marché de la société.

La transition intervient alors que Paga étend ses opérations. La société a traité 17,1 billions d'euros, soit environ 12 milliards de dollars, de transactions en 2025, en hausse de 96 % par rapport à l'année précédente. Elle s'est également étendue aux services bancaires américains grâce à un partenariat avec Regent Bank et est devenue un partenaire local de PayPal au Nigéria.

En tant que PDG du groupe, Oviosu se concentrera sur l'expansion à travers l'Afrique et les investissements dans les stablecoins, les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle. Il dirigera également Paga Labs, qui développe des produits dans le domaine de la blockchain et du commerce piloté par l'IA.

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La société a levé 45 millions de dollars à ce jour et prévoit un nouveau cycle de financement. Paga a déclaré qu'elle pourrait également procéder à des acquisitions pour soutenir la croissance sur de nouveaux marchés.

Points clés à retenir

Le changement de direction de Paga reflète une tendance plus large parmi les fintechs africaines qui passent d'opérations dirigées par les fondateurs à des organisations structurées conçues pour l'échelle. À mesure que les entreprises se développent, la complexité de la gestion de vastes opérations nationales peut limiter l'expansion vers de nouveaux marchés et de nouvelles technologies. En séparant le leadership opérationnel du leadership stratégique, Paga se positionne pour poursuivre une stratégie multi-marchés tout en maintenant l'exécution au Nigéria. L'accent mis sur les stablecoins, l'IA et l'infrastructure transfrontalière s'aligne sur les tendances mondiales où les plateformes fintech évoluent vers des écosystèmes financiers plus larges plutôt que vers des entreprises à produit unique. La rentabilité de l'entreprise lui donne de la flexibilité, mais l'expansion sur de nouveaux marchés et de nouvelles technologies nécessitera des capitaux et une discipline d'exécution. Cette décision est également le signe d'une concurrence accrue dans le secteur africain de la fintech, où les entreprises s'efforcent de mettre en place des infrastructures qui relient les économies locales aux systèmes financiers mondiaux. Pour les investisseurs, ce type de restructuration précède souvent une nouvelle phase de croissance, soutenue par des levées de fonds et des acquisitions. Pour l'écosystème, cela montre que certaines des premières fintechs du continent entrent dans une nouvelle phase de maturité, où l'échelle, la gouvernance et l'orientation stratégique deviennent essentielles à la croissance à long terme.