Ghana: MTN achève la scission de Ghana Mobile Money pour développer son unité Fintech

MTN Group a achevé la séparation de son activité d'argent mobile au Ghana, alors qu'il s'efforce de positionner la fintech comme une unité de croissance autonome. La société a déclaré que sa filiale ghanéenne, Scancom PLC, a fusionné MobileMoney Ltd avec une nouvelle entité, MobileMoney Fintech Ltd, à compter du 31 mars, après avoir obtenu les approbations réglementaires. La nouvelle entité regroupera toutes les opérations d'argent mobile dans le pays.

MobileMoney Fintech Ltd est détenue conjointement par MTN Dutch Holdings et MTN Ghana Fintech Trust, qui représente les actionnaires minoritaires. La restructuration n'affecte pas les opérations de télécommunications de MTN Ghana ni la structure de son actionnariat.

Elle s'aligne sur la loi ghanéenne sur les systèmes et services de paiement et soutient le plan de MTN visant à séparer les activités fintech des activités télécoms. La structure permet à l'unité de lever des capitaux, d'étendre ses services et d'être évaluée de manière indépendante.

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Le Ghana est l'un des plus grands marchés d'argent mobile de MTN. L'activité a généré 549,15 millions de dollars de revenus en 2025, tandis que le volume de transactions fintech du groupe a augmenté de près de 40 % pour atteindre 500,3 milliards de dollars. MTN a déclaré 69,5 millions d'utilisateurs fintech actifs sur l'ensemble de ses marchés.

MTN a déclaré que des processus de séparation similaires sont en cours au Nigéria et en Ouganda, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à développer ses opérations fintech.

Points clés à retenir

La scission de MTN au Ghana reflète un changement structurel dans la manière dont les entreprises de télécommunications positionnent leurs activités fintech. L'argent mobile est passé d'un service à valeur ajoutée à un moteur de revenus essentiel, avec des volumes de transactions et des bases d'utilisateurs comparables à ceux des institutions financières. En séparant l'unité, MTN peut dégager de la valeur grâce à une évaluation indépendante, attirer des investisseurs externes et opérer avec une plus grande clarté réglementaire. La structure s'aligne également sur les exigences locales en matière de propriété sur des marchés comme le Ghana. Pour les investisseurs, les unités fintech font souvent l'objet de valorisations plus élevées que les entreprises de télécommunications en raison du potentiel de croissance et de l'expansion des marges.

La référence à un investissement potentiel de Mastercard évaluant l'unité à 5,2 milliards de dollars montre comment les partenaires stratégiques considèrent les plateformes d'argent mobile comme une infrastructure essentielle dans les marchés émergents. Dans toute l'Afrique, les plateformes fintech pilotées par les télécoms sont en concurrence avec les banques et les fintechs autonomes pour les paiements, le crédit et les produits d'épargne. La séparation permet à MTN d'aller plus vite dans le développement de produits tout en conservant sa base télécom. À mesure que des restructurations similaires progressent au Nigéria et en Ouganda, le modèle pourrait devenir la norme pour les grands opérateurs de télécommunications qui cherchent à développer des services financiers de manière indépendante.