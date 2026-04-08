Afrique de l'Ouest: Le Nigeria cherche à conclure un accord de swap de 5 milliards de dollars avec un prêteur des Émirats arabes unis pour réduire ses coûts d'emprunt

Le Nigeria prévoit de lever 5 milliards de dollars par le biais d'une transaction de produits dérivés avec First Abu Dhabi Bank, alors qu'il recherche un financement à moindre coût dans un contexte de hausse des rendements mondiaux.

Les législateurs ont approuvé la proposition du président Bola Tinubu d'une structure de swap à rendement total pour aider à financer le déficit budgétaire du pays après une augmentation de 17 % des dépenses prévues pour 2026.

La facilité sera soutenue par une garantie équivalente à 133,3 % du prêt sous forme de titres libellés en nairas. La tarification est fixée à 395 points de base au-dessus du Secured Overnight Financing Rate pour la première tranche et à 400 points de base au-dessus par la suite.

Cette opération intervient alors que les coûts d'emprunt augmentent au niveau mondial. Les obligations en dollars du Nigeria arrivant à échéance en 2034 avaient un rendement d'environ 7,97 %, contre 7,3 % avant les récentes tensions géopolitiques. La structure de swap offre une alternative à l'émission d'euro-obligations à des taux plus élevés.

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Le Nigeria rejoint des pays comme l'Angola et le Sénégal qui utilisent des produits dérivés pour accéder au financement alors que les marchés internationaux de la dette deviennent plus coûteux. Le produit de l'émission sera utilisé pour des projets d'infrastructure et le refinancement de la dette existante.

Points clés à retenir

La décision du Nigeria reflète une évolution vers le financement structuré, les gouvernements africains étant confrontés à un resserrement des liquidités mondiales et à des coûts d'emprunt plus élevés. Les swaps de rendement total permettent aux pays de lever des fonds sans émettre directement de nouvelles obligations souveraines, ce qui peut réduire les coûts d'emprunt globaux tout en maintenant l'accès au marché. En utilisant des titres en monnaie locale comme garantie, le Nigeria peut faire appel à des financements extérieurs tout en liant le remboursement à des actifs nationaux. Toutefois, ces structures s'accompagnent d'une certaine complexité et de risques. L'obligation de fournir une garantie supérieure à la valeur du prêt expose le pays aux fluctuations du marché, en particulier si la valeur des titres sous-jacents change.

La tarification liée au SOFR signifie également que les coûts d'emprunt peuvent augmenter si les taux mondiaux augmentent. Pour les investisseurs, cette opération est le signe d'une demande continue d'exposition à la dette souveraine africaine par le biais d'instruments alternatifs. Pour les décideurs politiques, elle souligne la nécessité d'équilibrer l'accès à des financements moins coûteux avec la transparence et la gestion des risques, car les financements basés sur des produits dérivés peuvent masquer le coût réel de l'emprunt s'ils ne sont pas structurés avec soin.