Tunisie: Affaire Maher Chaabane - Refus de libération et nouvelle date pour le procès

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a reporté le procès de l'homme d'affaires Maher Chaabane, ainsi que celui d'un groupe de prévenus, à une date ultérieure.

La chambre a également refusé la libération de Chaabane, dans le cadre d'une affaire portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent.

Cette décision fait suite à un renvoi ordonné par la chambre d'accusation spécialisée en corruption financière auprès de la cour d'appel de Tunis, qui avait transmis les prévenus à la chambre pénale pour jugement.

Les prévenus sont notamment accusés d'abus de fonction par un employé public visant à obtenir un avantage illégal, ainsi que de préjudice porté à l'administration. La liste des accusations comprend également la violation de réglementations en vigueur, la corruption, la fraude et la détention et l'usage de documents falsifiés.

Les investigations se poursuivent et le tribunal devrait fixer une nouvelle audience prochainement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.