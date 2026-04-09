Tunisie: Affaire Maher Chaabane - Refus de libération et nouvelle date pour le procès

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a reporté le procès de l'homme d'affaires Maher Chaabane, ainsi que celui d'un groupe de prévenus, à une date ultérieure.

La chambre a également refusé la libération de Chaabane, dans le cadre d'une affaire portant sur des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent.

Cette décision fait suite à un renvoi ordonné par la chambre d'accusation spécialisée en corruption financière auprès de la cour d'appel de Tunis, qui avait transmis les prévenus à la chambre pénale pour jugement.

Les prévenus sont notamment accusés d'abus de fonction par un employé public visant à obtenir un avantage illégal, ainsi que de préjudice porté à l'administration. La liste des accusations comprend également la violation de réglementations en vigueur, la corruption, la fraude et la détention et l'usage de documents falsifiés.

Les investigations se poursuivent et le tribunal devrait fixer une nouvelle audience prochainement.