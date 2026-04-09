Tunisie: Réouverture des grottes de Houaria

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le gouvernorat de Nabeul-Hammamet enregistre une nette reprise de son activité touristique, avec une évolution positive des réservations et des indicateurs clés du secteur, a indiqué Wahid Ben Faraj, commissaire régional du tourisme.

Ses déclarations interviennent à l'occasion des travaux du Conseil régional du tourisme, tenus au siège du gouvernorat de Nabeul. Dans le cadre de la visite du ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, la réouverture des grottes de Houaria a été confirmée. Ces sites, fermés depuis plusieurs années, seront intégrés aux circuits touristiques de la région, renforçant ainsi le parcours touristique et l'attractivité locale. Parallèlement, le ministère prévoit l'aménagement de six établissements touristiques afin de diversifier et enrichir l'offre dans la région.

L'objectif est de soutenir la dynamique touristique et de proposer aux visiteurs des expériences variées, contribuant ainsi à la croissance économique locale. Wahid Ben Faraj a souligné que ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à développer le tourisme durable et à capitaliser sur les atouts naturels et culturels de Nabeul-Hammamet. Il a rappelé que la région bénéficie déjà d'une activité touristique soutenue et que ces nouveaux projets devraient renforcer cette tendance positive.

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La réouverture des grottes de Houaria et le renforcement de l'infrastructure touristique interviennent dans un contexte de relance post-pandémie, où les autorités locales mettent l'accent sur la modernisation des sites et l'amélioration de l'expérience touristique. Ces actions s'ajoutent aux efforts continus de promotion des destinations régionales auprès des marchés nationaux et internationaux.

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