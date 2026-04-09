Tunisie: EST/Ses apparitions se comptent sur les doigts de la main - Youssef Msakni vers l'adieu

Ne s'entraînant pas avec le groupe depuis quelques jours déjà, Youssef Msakni songe à mettre fin à sa carrière. Surprenant et bouleversant.

Sa dernière apparition remonte au 21 mars dernier quand il a fait son entrée sur la pelouse du stade international du Caire, à la 88' de jeu à la place de Konaté, en quart de finale retour de la Champions League qui a vu l'Espérance éliminer Al Ahly. Depuis, Youssef Msakni a disparu des radars. Pourtant, ces quelques minutes accordées par Patrice Beaumelle étaient censées permettre au joueur de reprendre progressivement le goût au jeu et d'être un des artisans clefs de la qualification aux demi-finales.

Et à vrai dire, le technicien "sang et or" n'avait pas tort d'aligner Msakni. Certes, le joueur n'avait pas marqué ce jour-là, mais son incorporation, même pour quelques minutes, a permis d'apporter une plus-value à l'animation offensive, ce qui a donné lieu au troisième but de la qualification, signé Hamza Jelassi.

Un pied magique !

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

On a beau contester son choix de faire carrière au Qatar alors qu'il pouvait partir dans un club européen de premier rang, Youssef Msakni a un don du ciel et, à 35 ans, garde encore ce "pied magique" avec lequel il est capable de faire des merveilles. Il n'est plus dynamique comme auparavant, mais peut débloquer la situation à tout moment sur un effort individuel, un dribble dont il est seul à détenir le secret.

Il peut donner l'impression à l'adversaire qu'il marche sur le terrain, pour surgir de nulle part et mettre la balle dans les filets au moment où on s'y attend le moins, ou même de donner une passe décisive pour débloquer la situation. Ailier gauche, Msakni est un attaquant polyvalent. Il peut évoluer aussi comme milieu offensif ou deuxième attaquant. Youssef Msakni va-t-il raccrocher les crampons ?

"Peut-être bien qu'il ne rentrera plus sur un terrain de football. L'idée de mettre fin à sa carrière germe dans son esprit.", nous confie une source proche du joueur. Depuis la disparition de son père et malgré les efforts du staff technique et administratif de l'Espérance, Youssef Msakni semble avoir perdu le goût de jouer.