Tunisie: La Banque Centrale du pays et la Banque Centrale des Comores signent un accord stratégique de coopération

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) et la Banque Centrale des Comores (BCC) ont signé, mardi à Tunis, un accord de coopération institutionnelle visant à renforcer la collaboration entre les deux institutions dans plusieurs domaines d'intérêt commun.

L'accord , signé par Fethi Zouhair NOURI, Gouverneur de la BCT et Younoussa IMANI, Gouverneur de la BCC, en présence des membres de la délégation comorienne, couvre plusieurs domaines clés liés aux missions des deux Instituts d'émission, notamment la politique monétaire, la stabilité financière, la supervision bancaire, la modernisation des systèmes de paiement, la promotion de l'inclusion financière et le développement des technologies financières, précise un communiqué de la BCT.

Cette coopération portera également sur le renforcement des capacités institutionnelles, à travers des échanges d'expertise, des programmes de formation et des missions d'assistance techniques, afin de favoriser le partage d'expériences et l'accompagnement de la transformation des systèmes financiers, souligne la même source.

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Et d'ajouter que cette initiative reflète » la volonté commune des deux banques centrales de développer un cadre structuré de coopération et d'échanges d'expertise, dans un contexte international marqué par les transformations rapides des systèmes financiers et l'émergence de nouveaux défis économiques et technologiques ». Lors de la cérémonie de signature, Fethi Zouhair NOURI, a souligné que cet accord témoigne de la volonté des deux institutions de consolider leurs relations et de mutualiser leurs expériences face aux transformations profondes du système financier international.

Il a également rappelé l'importance de la coopération entre banques centrales pour accompagner la modernisation des systèmes financiers, promouvoir l'innovation et renforcer la stabilité économique. Au cours de son intervention, Younoussa IMANI, Gouverneur de la BCC, a souligné l'importance de ce partenariat pour le renforcement des capacités institutionnelles et le développement du secteur financier.

Il a salué cette étape décisive dans le renforcement des relations bilatérales entre la BCC et la BCT, qui vont toucher de vastes domaines de coopération - stabilité financière, supervision bancaire, systèmes de paiement, inclusion financière, innovation numérique et cybersécurité - et qui permettront à la BCC de moderniser ses infrastructures et de consolider sa politique monétaire. Le Gouverneur a réaffirmé l'engagement de la BCC à mettre en oeuvre cet accord avec diligence, pour une résilience accrue des systèmes financiers au service du développement économique des Comores.