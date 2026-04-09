Tunisie: Transport maritime - Moteur de modernisation pour l'économie tunisienne

Aujourd'hui, la modernisation des infrastructures portuaires constitue un enjeu majeur pour l'économie tunisienne. Grâce au renforcement de la flotte maritime et au déploiement de nouveaux projets structurants, l'Office de la marine marchande et des ports (Ommp) s'inscrit dans une dynamique qui vise à améliorer la performance des services portuaires, sécuriser les opérations et fluidifier les échanges.

L'Ommp a organisé, mardi 7 avril 2026, une cérémonie marquant l'achèvement de la réception de six remorqueurs maritimes. Ces remorqueurs, acquis pour un coût total de 168 millions de dinars, dont une partie financée par l'Agence française de développement, visent à renforcer les capacités opérationnelles de l'Office. Le projet a été réalisé par la société Med Marine, sous le suivi du groupement d'études Gimii-Kandora Marine.

Dans ce cadre, Jilani Hammemi, directeur général adjoint des ports, a déclaré que cet investissement permet de renouveler la flotte maritime, moderniser les services portuaires, améliorer la performance et accélérer les interventions, afin de garantir la sûreté et la sécurité.

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Ces caboteurs se distinguent par leurs moteurs de dernière génération, leurs groupes électrogènes et leurs équipements modernes de communication et de navigation. Trois unités sont équipées de treuils de remorquage, facilitant les interventions rapides en cas d'urgence. Leur réception s'est déroulée progressivement entre octobre 2025 et mars 2026, avec leur mise en service dans les ports de Sfax, Zarzis, Sousse, Gabès, Bizerte et au complexe portuaire de La Goulette-Radès.

Ce projet s'inscrit dans un programme ambitieux comprenant 15 projets pour un coût global de 537 millions de dinars, portant sur le développement des infrastructures, la transition énergétique, la sécurité portuaire et la digitalisation, dans le cadre du Plan 2026-2030.

Parallèlement, plusieurs autres initiatives ont été réalisées ou lancées : construction d'un quai industriel à Radès, renforcement de la sécurité des accès portuaires et travaux de dragage dans plusieurs ports. L'Ommp mène également des études environnementales et prépare la généralisation des systèmes de sécurité à l'ensemble des ports. Enfin, une étude du schéma directeur des ports commerciaux à l'horizon 2040 est en cours, afin de définir une stratégie globale pour améliorer la performance logistique et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement maritime en Tunisie.

De son côté, Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a souligné que la réception du sixième et dernier caboteur illustre la volonté de l'Ommp de moderniser et renforcer ses capacités opérationnelles. Ce projet s'inscrit dans le cadre des accords signés en juin 2021 lors du Haut Conseil de Coopération Tunisie-France, reflétant l'importance des relations bilatérales.

L'acquisition de ces six remorqueurs a permis de renouveler la flotte de remorquage de l'Ommp, en remplaçant les unités les plus anciennes par des navires modernes et performants, desservant les principaux ports de commerce du pays : Bizerte, La Goulette, Sousse, Sfax, Gabès et Zarzis.

Près de 98 % des échanges extérieurs de la Tunisie se font par voie maritime, rendant le bon fonctionnement du secteur portuaire crucial pour la performance économique du pays. Ce projet contribue ainsi à améliorer la sécurité des opérations portuaires, la qualité et la fiabilité des services, tout en alignant la flotte sur les standards internationaux. Il favorise également une meilleure performance environnementale, notamment en matière de gestion des déchets et de réduction des émissions polluantes. « Il s'inscrit dans une démarche de modernisation durable des ports tunisiens », a conclu l'ambassadrice.