Soudan: Le Ministre des AE rencontre le DG adjoint du PAM

8 Avril 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a reçu aujourd'hui dans son bureau M. Carl Johan Ornos Skau, directeur exécutif adjoint et directeur des opérations du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), ainsi que la délégation qui l'accompagnait, en présence du ministre des Finances, Dr. Jibril Ibrahim.

Au cours de la réunion, les relations entre le Soudan et le Programme ont été examinées.

Le ministre des Affaires étrangères a accueilli la délégation en soulignant le souci du Soudan de coopérer étroitement avec le Programme dans les domaines du développement et de l'aide humanitaire. Il a également accueilli favorablement le retour des Nations Unies à Khartoum, compte tenu de la stabilisation de la situation sur place, et a exprimé l'espoir que toutes les organisations suivent cet exemple.

Il a souligné le souci du Soudan de travailler avec le Programme pour surmonter tous les obstacles qui pourraient entraver son action, tout en indiquant que le gouvernement comprenait les difficultés que le Programme pouvait rencontrer en raison du manque de financement de ses programmes humanitaires.

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Pour sa part, le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, a affirmé le partenariat du Soudan avec le Programme alimentaire mondial, soulignant que le programme prêtait une attention particulière aux aspects du développement et au soutien des agriculteurs au Soudan, Il a souligné les ressources considérables dont jouit le Soudan dans le domaine de l'énergie.

Le directeur général adjoint, M. Carl Skau, s'est réjoui de se rendre au Soudan pour la deuxième fois, après sa visite de novembre dernier.

Il a indiqué que le bureau du programme œuvre pour transférer son travail à Khartoum dans les prochains mois.

Il s'est également déclaré satisfait de la coopération avec le gouvernement du Soudan pour approuver le nouveau directeur du bureau et lancer le service aérien du programme, ce qui contribuera à faciliter le travail et à mener à bien les missions.

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