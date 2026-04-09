Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 avril 2026

revue de presse

Gouvernance, arbitrage et compétitions : Le tour d'horizon de Patrice Motsepe à Dakar

La Conférence de presse organisée ce jeudi 8 avril 2026 à l'Hôtel Pullman de Dakar a pris des airs de tribunal sportif. Venu officiellement pour consolider l'unité entre le Sénégal et le Maroc, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, a dû répondre point par point aux critiques acerbes sur l'arbitrage de la dernière CAN, le sort des supporters détenus et les soupçons de corruption. Un exercice de transparence totale pour une institution à la croisée des chemins. (Source allAfrica)

La croissance économique africaine devrait se maintenir à 4,1 %, cette année (Banque mondiale)

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La croissance économique en Afrique subsaharienne devrait se maintenir à 4,1 % en 2026, soit un niveau inchangé par rapport à 2025, bien que les risques de ralentissement s'accentuent, affirme la Banque mondiale dans un "état des lieux de l'économie africaine" publié ce jeudi 8 avril.

"La reprise en Afrique subsaharienne se maintient, mais les risques augmentent", observe l'institution financière dans son dernier bulletin semestriel sur la situation économique du continent. Elle ajoute que "la reprise de la région [...] s'essouffle".

Le document signale que "la dépréciation du dollar américain a atténué les pressions inflationnistes et accru les revenus des ménages dans la région". (Source Agence de Presse Sénégalaise)

RDC : Le Qatar veut relancer les pourparlers entre Kinshasa et l'AFC/M23 en Suisse

Doha se positionne comme médiateur dans la crise qui oppose Kinshasa et le mouvement armé connu sous le sigle M23 (ou AFC/M23), en préparant une série de pourparlers prévus du 13 au 17 avril en Suisse. Ces rencontres visent notamment à relancer un dialogue direct entre les deux camps et à apprécier l'application de deux accords signés antérieurement : un cessez-le-feu et une disposition relative à la libération des détenus.

Cette initiative qatarienne survient peu après des entretiens tenus à Washington, il y a environ trois semaines, où des engagements en faveur d'une décrispation avaient été annoncés sous l'égide des États-Unis. Contrairement aux précédentes discussions qui s'étaient déroulées dans l'émirat, Doha propose désormais que les échanges se tiennent sur le sol européen, en l'occurrence en Suisse. (Source Beninwebtv)

Madagascar : Le gouvernement déclare un état d'urgence énergétique de 15 jours

Face à une pénurie aiguë de carburant, le gouvernement malgache a décrété un état d'urgence énergétique de 15 jours sur l'ensemble du territoire, à l'issue du Conseil des ministres le 7 avril 2026.

Cette mesure exceptionnelle intervient dans un contexte de forte tension sur le secteur énergétique, marqué par un déséquilibre persistant entre l'offre et la demande. Une situation aggravée par les répercussions de la conjoncture géopolitique internationale, notamment au Moyen-Orient, qui pèsent sur l'approvisionnement et accentuent la vulnérabilité énergétique du pays. (Source Africa 24)

Rabat : Ouverture de la conférence des Sénats d'Afrique

La conférence de l'Association des Sénats d'Afrique a ouvert ses travaux, mercredi 8 avril à Rabat, sous le thème « La contribution des chambres hautes des Parlements à la consolidation de la démocratie et à la préservation de la paix en Afrique ».

À Rabat s'ouvre la conférence des Sénats d'Afrique, marquée par la participation des présidents et représentants des chambres hautes des parlements africains, et présidée par Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers marocaine, et Mme Kandia Kamissoko Camara, la présidente en exercice de l'Association des Sénats d'Afrique, et présidente du Sénat de Côte d'Ivoire.

Elle se propose d'offrir une plateforme de dialogue et d'échange de vues autour des rôles des chambres hautes dans la consolidation de l'édifice démocratique. (Source Apanews)

Djibouti : Ismaïl Omar Guelleh en route vers un 6e mandat

Les électeurs djiboutiens se rendent aux urnes pour une présidentielle à l'issue largement anticipée. Le président sortant Ismaïl Omar Guelleh brigue un nouveau mandat après près de trois décennies au pouvoir. Le scrutin se déroule dans un contexte régional marqué par de fortes tensions géopolitiques.

Djibouti organise une élection présidentielle décisive pour l'avenir politique du pays. Ismaïl Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, cherche à prolonger son maintien à la tête de l'État. Face à lui, l'opposition apparaît fragmentée et peu visible dans la campagne. Le vote intervient alors que la position stratégique du pays renforce l'attention des partenaires internationaux. (Source Afrik.com)

Prix du carburant : en Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan réduit drastiquement la taille des cortèges officiels

Face à la flambée des prix du carburant, la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a décidé de réduire drastiquement la taille de son cortège officiel.

La présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a annoncé mercredi 8 avril une réduction significative de la taille de son cortège officiel afin de limiter la consommation de carburant, dans un contexte de forte hausse des prix.

"A partir d'aujourd'hui, où que j'aille, tous les responsables voyageront ensemble dans un seul bus", a-t-elle déclaré lors d'une cérémonie officielle. "Le convoi consistera en mon escorte, la police et un véhicule de secours à l'arrière", a-t-elle précisé. [Source Africa Radio]

L'Egypte décrète un couvre-feu commercial pour limiter les contrecoups de la guerre en Iran

Privé depuis un mois de pétrole koweïtien et de gaz israélien, le pays a été contraint de mettre en place des mesures d'économie d'énergie, en ordonnant notamment la fermeture des restaurants, cafés et centres commerciaux à partir de 21 heures en semaine.

Le cracheur de feu expulse ses dernières flammes, éteint ses flambeaux et salue la petite assemblée. A 20 h 30, lundi 6 avril, le café Al-Bostan, célèbre terrasse de plein air située dans un recoin du centre-ville du Caire, est déjà à moitié vide. Le serveur est désolé de prévenir qu'il doit bientôt fermer.

Le gouvernement a imposé le 28 mars un couvre-feu commercial à cause de la guerre au Moyen-Orient. Restaurants, cafés, magasins et centres commerciaux doivent fermer à 21 heures la semaine, 22 heures le week-end, soit les vendredi et samedi. « On ferme presque au moment où on ouvre… Normalement, on a des clients jusqu'à 3 heures du matin », se lamente le serveur. (Source Le Monde Afrique)

Gambie : Un procureur spécial désigné pour poursuivre les crimes de l'ère Jammeh

Le ministère gambien de la Justice a désigné ce mercredi 8 avril lors d'une conférence de presse le procureur spécial en charge de poursuivre les crimes commis sous le régime brutal de l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Il s'agit de l'expérimenté avocat britannique Martin Hackett qui aura la lourde tâche de rendre justice, deux ans après l'adoption d'une loi visant à créer un bureau pour suivre ces affaires.

Le choix a pris du temps, trop selon des élus et des associations de défense des droits civils, mais le gouvernement de la Gambie a choisi un avocat expérimenté pour diriger son bureau spécial.

Martin Hackett, spécialisé dans les affaires de crimes contre l'humanité, de génocide et de contre-terrorisme, s'est notamment fait connaître aux Nations unies, au tribunal spécial de l'ONU pour le Liban entre 2015 et 2021, et aussi pour son travail sur les crimes de guerre au Kosovo. (Source RFI)

Francophonie : Le basculement africain redéfinit une langue entre puissance démographique et fragilité stratégique

L'édition 2026 du rapport La Langue française dans le monde de l'Organisation internationale de la Francophonie marque une rupture statistique et stratégique.

En intégrant les enfants de 6 à 9 ans scolarisés en français, le nombre de francophones atteint désormais 396 millions, dont 65 % vivent en Afrique. Cette révision propulse la République démocratique du Congo à 67,8 millions de locuteurs, devant la France.

La Côte d'Ivoire dépasse quant à elle les 17 millions. Ce changement dépasse la technique : il redessine les rapports de force linguistiques à l'échelle mondiale. (Source Les Dépêches de Brazzaville)