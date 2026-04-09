Ethiopie: Le pays remporte des victoires historiques en arbitrage, pour un montant total de plus de 850 millions de dollars

Addis-Abeba — L'Éthiopie a remporté des victoires décisives dans deux affaires d'arbitrage international majeures, parvenant ainsi à se défendre contre des demandes d'indemnisation dépassant les 850 millions de dollars et à renforcer sa position juridique dans le domaine du règlement des différends à l'échelle mondiale, a annoncé le ministère de la Justice.

Le ministre d'État à la Justice, Belayihun Yirga, a dévoilé les résultats lors d'une conférence de presse, en exposant leurs implications et en soulignant les réformes juridiques en cours visant à renforcer les capacités du pays en matière de contentieux international.

Ces affaires concernaient une entreprise de construction turque et une société basée aux Pays-Bas, qui réclamaient toutes deux une importante indemnisation financière au gouvernement éthiopien.

La première plainte a été déposée par Akgun Insaat Makina Sanayii ve Dis Ticaret Ltd. Sti., qui avait obtenu une licence pour développer une zone industrielle et réclamait plus de 500 millions de dollars américains.

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Le litige a éclaté après que les autorités ont constaté que le site du projet proposé était situé à proximité des barrages de Legedadi et de Dire, sources essentielles d'eau potable pour Addis-Abeba.

« La société n'a pas fourni d'étude d'impact environnemental satisfaisante comme l'exige la loi et, par conséquent, nous avons demandé le déplacement du projet vers des sites alternatifs plus sûrs, éloignés des barrages, afin de protéger l'approvisionnement en eau de la ville », a déclaré Belayihun, précisant que la société avait refusé et avait au contraire invoqué une violation des droits de protection des investissements.

Le tribunal a finalement rejeté la plainte, affirmant que l'Éthiopie avait agi dans le cadre de son autorité souveraine pour protéger la santé publique et l'environnement, conformément au droit international.

La deuxième affaire concernait African Asset Finance Company Holding B.V., plus connue sous le nom d'Ethio Lease, une société enregistrée aux Pays-Bas qui réclamait plus de 350 millions de dollars américains, alléguant que des mesures d'application de la réglementation avaient porté atteinte aux protections des investissements.

« Notre ministère a mené la défense, en s'appuyant sur une expertise juridique tant interne qu'externe. Après une longue procédure orale à La Haye, le tribunal a rejeté la plainte à l'unanimité et a ordonné au plaignant de rembourser à l'Éthiopie une partie des frais de justice », a déclaré Belayihun.

Il a souligné que l'Éthiopie, signataire de plus de 30 traités bilatéraux d'investissement, renforce ses capacités institutionnelles pour gérer des litiges internationaux complexes et préserver ses intérêts nationaux.

« Ces résultats démontrent que, bien que l'Éthiopie soit un pays en développement, elle dispose de la force institutionnelle nécessaire pour s'imposer sur la scène juridique internationale. Ils ont également un effet dissuasif contre les tentatives d'utiliser les litiges comme moyen de pression », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a en outre révélé que l'Éthiopie était en pourparlers pour accueillir une antenne de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), une initiative visant à positionner le pays comme une plaque tournante régionale pour le règlement des différends internationaux.

Selon le ministre d'État, l'Éthiopie est bien placée pour servir de centre d'arbitrage, compte tenu de son paysage d'investissement en pleine croissance, de ses liaisons aériennes solides et de son rôle de pays hôte de l'Union africaine.

« Nous travaillons avec le ministère des Affaires étrangères pour finaliser l'accord de pays hôte relatif à la CPA », a-t-il ajouté.

Il a souligné que ces décisions non seulement préservaient le Trésor public de lourdes responsabilités financières, mais montraient également que l'Éthiopie restait une destination équitable et respectueuse des règles pour les investissements responsables.