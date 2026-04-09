Congo-Kinshasa: La culture des champignons pleurotes se développe à Kinshasa

L'ONG « La Terre ne trahit jamais » promeut la production de champignons pleurotes dans la capitale congolaise pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Cette initiative agricole, qui vise à créer des revenus pour les jeunes et les femmes, s'appuie sur les qualités nutritives de ce produit.

La culture des champignons pleurotes gagne du terrain à Kinshasa comme solution pour valoriser les espaces urbains. L'ingénieur Raphaël Muyuwa, responsable de l'ONG « La Terre ne trahit jamais », explique que son organisation forme des paysans et des jeunes à cette technique pour améliorer leur situation économique et lutter contre la pauvreté.

Des bénéfices sanitaires et nutritionnels

Au-delà de l'aspect économique, cette culture présente des avantages pour la santé publique. Selon l'ingénieur Christopher Muniungu, le champignon est un aliment complet :

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Il est riche en minéraux et en vitamines B1 et B2

Il possède des propriétés antioxydantes qui renforcent le système immunitaire

Sa consommation aide à réduire les risques de diabète et compense les carences en vitamines chez les enfants.

Un appel aux partenaires internationaux

Pour augmenter l'impact de cette activité, les responsables de l'ONG sollicitent un appui technique et financier. L'ingénieur Muyuwa appelle notamment le gouvernement congolais et des organisations internationales, comme la FAO, à soutenir cette filière.

L'objectif est de structurer la production pour garantir une sécurité alimentaire durable et offrir des perspectives d'emploi stables dans le secteur agropastoral à Kinshasa.