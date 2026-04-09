Congo-Brazzaville: Festival rumba jungle - Le groupe « J'aime mon monde vision » sublime la 4e édition

Du 3 au 5 avril, la ville d'Owando a vibré au rythme de la quatrième édition du Festival rumba jungle. Sous l'impulsion de l'honorable Ferréol Gassakys, président de l'association « Lumière d'Afrique », l'événement a été marqué par une collaboration entre mélodies et pinceaux portée par la plateforme « J'aime mon monde vision ».

Placée sur le thème novateur « Rumba et peinture », la quatrième édition du Festival rumba jungle a offert aux participants une expérience immersive au cœur de la jungle du bassin du Congo. Le point d'orgue de cette synergie a été le symposium organisé par l'honorable Ferréol Gassakys. Qualifié de « Choc culturel », ce rendez-vous a permis de jeter un pont entre l'art majeur de la musique congolaise et l'expression plastique.

Le groupe « J'aime mon monde vision » s'est imposé comme l'un des acteurs clés de cette réussite. Par leur présence active, les membres de la plateforme ont démontré comment la peinture peut servir de vecteur pour valoriser et immortaliser les figures emblématiques de la rumba.

Des portraits pour l'éternité

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Le talent des peintres du groupe s'est exprimé à travers la réalisation de fresques monumentales. Ces œuvres, qui rendaient hommage à des icônes telles que Wendo Kolosoy ou encore Doudou Copa, ont littéralement captivé le public.

L'impact visuel a été tel que les autorités présentes ont pris d'assaut l'espace dédié aux fresques pour admirer la précision des traits et la vivacité des couleurs rendant hommage aux maestros du patrimoine musical avant d'en acheter. En signe de reconnaissance, le collectif a également tenu à saluer le leadership de l'initiateur du festival pour avoir offert cette vitrine exceptionnelle à l'art visuel.

Pour Guerson Nyonkuru, CEO et manager du groupe « J'aime mon monde vision », le bilan de cette participation est plus que positif. Au-delà de l'aspect festif, les symposiums et les soirées culturelles ont permis une réelle transmission de savoirs.

« L'organisation de ce festival est une véritable réussite. Elle a permis aux participants de saisir les nuances et les liens profonds qui unissent la rumba et la peinture », a-t-il souligné.

En réussissant le pari d'associer la peinture à la célébration de la rumba, le groupe « J'aime mon monde vision » et l'association «Lumière d'Afrique» ont prouvé qu'à Owando, la culture congolaise sait se renouveler et honorer ses racines avec modernité.