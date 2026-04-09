Afrique: Francophonie - Le basculement africain redéfinit une langue entre puissance démographique et fragilité stratégique

L'édition 2026 du rapport La Langue française dans le monde de l'Organisation internationale de la Francophonie marque une rupture statistique et stratégique.

En intégrant les enfants de 6 à 9 ans scolarisés en français, le nombre de francophones atteint désormais 396 millions, dont 65 % vivent en Afrique. Cette révision propulse la République démocratique du Congo à 67,8 millions de locuteurs, devant la France. La Côte d'Ivoire dépasse quant à elle les 17 millions. Ce changement dépasse la technique : il redessine les rapports de force linguistiques à l'échelle mondiale.

Une Afrique désormais centre de gravité

En 2025, l'Europe représente moins de 30 % des francophones. À l'horizon 2050, ils seront 590 millions, dont neuf sur dix en Afrique. Des métropoles comme Kinshasa, Abidjan, Dakar ou Yaoundé deviennent des centres de production linguistique. La norme unique portée par Paris s'efface au profit d'une Francophonie « polycentrique ». Le français évolue désormais sans validation centrale, au contact des langues locales, des dynamiques urbaines et des cultures numériques.

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Les moteurs de l'expansion

Trois forces structurent cette croissance : la scolarisation de masse, qui diffuse le français comme langue d'enseignement; l'urbanisation, qui en fait une langue de communication interethnique; le numérique, où une jeunesse africaine réinvente ses usages. Des formes hybrides comme le nouchi illustrent cette transformation continue.

Une puissance fragile

Mais cette expansion masque une fragilité structurelle. L'Afrique subsaharienne manque plus de 15 millions d'enseignants qualifiés. Les classes dépassent souvent 44 élèves, voire 240 à Madagascar pour un enseignant formé. Conséquence : une maîtrise inégale du français qui limite son utilité économique. L'OIF alerte : sans investissement massif, l'anglais pourrait s'imposer comme langue des élites dans les secteurs clés (Economie, technologie, recherche).

Un enjeu de puissance globale

La Francophonie entre ainsi dans une nouvelle phase : démographiquement dominante, mais stratégiquement contestée. Pour les États africains, l'enjeu est clair : transformer cette masse linguistique en capital économique et politique. Pour la France, il s'agit d'accepter une réalité nouvelle : ne plus être le centre, mais un acteur parmi d'autres. Dans ce basculement, la langue française devient un espace de compétition globale -- entre cultures, économies et puissances.