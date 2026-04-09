Congo-Brazzaville: Disparition - La Nation rend hommage à Benjamin Evayoulou

L'ambassadeur du Congo au Japon, le professeur émérite Benjamin Evayoulou, a tiré sa révérence le 20 mars dernier à Brazzaville, des suites d'une maladie. La République reconnaissante lui a rendu hommage le 7 avril, au Palais des congrès de Brazzaville, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, en tant que représentant du chef de l'Etat pour cette cérémonie d'adieu.

« Benjamin Evayoulou a œuvré au renforcement des relations entre la République du Congo et le Japon », a dit Guy Nestor Itoua, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger en lisant l'oraison funèbre.

Il a précisé que le Pr Benjamin Evayoulou a rejoint la diplomatie congolaise après sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo au Japon par décret présidentiel n° 2021-499 du 6 décembre 2021.

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« Pendant l'exercice de ses hautes et nobles fonctions, il a travaillé au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République du Congo et le Japon… », a-t-il rappelé. « Jusqu'à son décès, il a su incarner avec dignité, intelligence et constance les valeurs de paix et de dialogue qui fondent notre action diplomatique...Sa sagesse, sa courtoisie, sa fine connaissance des enjeux internationaux et son sens aigu de la diplomatie resteront gravés dans nos mémoires », a confié le secrétaire général.

Chercheur et auteur de plusieurs ouvrages, Benjamin Evayoulou a été un homme de devoir. Par décret présidentiel, l'illustre disparu a été élevé à titre posthume au grade de commandeur dans l'Ordre du dévouement congolais. Au nom du président de la République, chef de l'État, grand maître des Ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui lui étaient délégués, Jean-Claude Gakosso a procédé à la décoration de l'illustre disparu. « Nous vous faisons commandeur dans l'Ordre du dévouement congolais », a-t-il dit.

Du témoignage sur Benjamin Evayoulou, il est important de retenir que c'était un homme de grande modestie, discret, de conversation agréable, fin diplomate. « Plusieurs étudiants de l'Université Marien-Ngouabi retiendront de lui qu'il fut un très bon professeur d'anglais », a-t-on appris. Benjamin Evayoulou a été porté en terre le 8 avril au cimetière du centre-ville de Brazzaville.

Rappelons qu'en 2021, la République du Congo avait déploré le décès de l'ancien ambassadeur au Japon, Félix Ngoma.