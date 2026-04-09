Nigeria: Une Pâques marquée par la violence, mais les Évêques appellent à l'espérance

Abuja — « Foi et espérance en ces temps de troubles ». Le titre même du message de Pâques, signé par Mgr Matthew Hassan Kukah, Évêque de Sokoto, laissait déjà présager ce qui allait se passer pendant les fêtes de Pâques. Plus de 30 personnes ont été tuées lors d'attaques coordonnées menées par des groupes armés le dimanche de Pâques dans certaines zones de l'État de Benue et dans le sud de l'État de Kaduna.

Dans l'État de Benue, au moins 17 personnes ont été tuées à Mbalom, dans la zone de gouvernement local de Gwer East, tandis que dans l'État de Kaduna, au moins 15 autres personnes ont perdu la vie lors de plusieurs assauts contre certains villages.

Selon des témoins oculaires, il s'agissait d'incursions coordonnées menées par au moins plusieurs dizaines d'hommes lourdement armés qui ont pris pour cible simultanément des lieux de culte et des zones résidentielles.

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Dans l'État de Kaduna, l'armée a déclaré avoir libéré 31 otages à la suite d'une attaque dans le village d'Ariko pendant les célébrations de Pâques. Au moins 5 personnes ont été retrouvées mortes, tandis que les habitants affirment que 7 personnes ont été tuées et d'autres enlevées. Les fidèles rassemblés pour les célébrations de Pâques à la First Ecwa Church et à l'église catholique Saint-Augustin ont notamment été pris pour cible.

Les violences ont également touché d'autres États, comme celui de Zamfara, où, le samedi saint 4 avril, des hommes armés ont fait irruption dans les villages de Kurfa Danya et Kurfan Magaji, dans la région de Bukkuyum, enlevant plus de 150 personnes, principalement des femmes et des enfants.

Dans son message de Pâques, Mgr Kukah a souligné que l'insécurité qui frappe le Nigeria s'est transformée en une urgence humanitaire, avec des milliers de morts, des millions de personnes déplacées et des communautés déchirées. « Après plus de 20 ans et bien plus de 20 000 cadavres... la faucheuse de la mort continue de sévir sans entrave dans le pays », a-t-il déclaré.

Le message de Pâques de la Conférence épiscopale catholique du Nigeria (CBCN), signé par Mgr Matthew Man-Oso Ndagoso, Archevêque de Kaduna et président de la CBCN, met également l'accent sur la situation difficile dans laquelle vivent les Nigérians. « Ne lâchez pas maintenant, accrochez-vous à l'espérance ! » (« Don't Let Go Now, Hold On To Hope ! ») invitent les Évêques nigérians.

« La souffrance des Nigérians d'aujourd'hui trouve un sens dans la Croix du Christ », affirme le message, soulignant que la mort et la résurrection du Christ offrent consolation et espoir.

Dans son message, la CBCN souligne que les difficultés auxquelles sont confrontés les Nigérians sont la conséquence directe d'années de gouvernement marquées par l'égoïsme et la cupidité, le népotisme et le tribalisme, ainsi que par un manque total d'engagement pour le bien commun.

Malgré ces temps sombres, les Évêques rappellent que la puissance de la Résurrection garantit que « les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient au matin ».