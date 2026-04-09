Togo: Les Bè de Golfe 1 misent sur l'Agbadja avec la compagnie TAMA

À Lomé, la Commune Golfe 1 amorce une transformation ambitieuse autour de l'Agbadja de Bè, longtemps cantonné aux cérémonies funéraires. Désormais, ce rythme traditionnel s'inscrit dans une dynamique de modernisation visant à en faire un véritable levier de rayonnement artistique et de développement local.

Cette volonté politique, portée par le maire Koamy Gbloekpo Gomado, s'est illustrée le 5 avril 2026 lors d'une soirée de restitution organisée par la compagnie Tambours Majeurs de Bè (TAMA). Devant un public conquis, les artistes ont présenté le fruit de plusieurs mois de travail, mettant en lumière un Agbadja revisité, mêlant tradition et créativité contemporaine.

Au-delà de la performance, c'est une vision culturelle renouvelée qui se dessine. Pour les autorités communales, il s'agit de rompre avec l'image restrictive de l'Agbadja, afin de révéler toute sa richesse expressive et son potentiel économique. En le propulsant sur des scènes modernes, la commune entend en faire un produit culturel à part entière, capable d'attirer publics et investisseurs.

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Dans cette perspective, la professionnalisation des acteurs culturels apparaît comme un axe central. Musiciens, danseurs et chanteurs sont encouragés à évoluer dans un cadre structuré, favorisant la valorisation de leurs compétences et l'accès à de nouvelles opportunités. L'Agbadja devient ainsi un vecteur d'identité, mais aussi de création de valeur.

Sur scène, la prestation de TAMA a illustré cette ambition. Entre chants inspirés du quotidien, proverbes et références aux savoirs endogènes comme le Fâ, chaque tableau a révélé la profondeur et la vitalité de la culture du Grand Bè.

Pour le chef d'orchestre Dick Jean Claude, cette représentation n'est qu'un aperçu des ambitions de la troupe : « Cette sortie n'est qu'une restitution partielle. De grands spectacles sont en préparation », a-t-il confié.

Soutenue financièrement par la municipalité, TAMA s'impose aujourd'hui comme un pilier de la politique culturelle locale. Depuis deux ans, la compagnie contribue activement à promouvoir l'image de Golfe 1, bien au-delà de ses frontières.

Lancé en 2024, ce projet de réhabilitation et de modernisation des expressions culturelles du Grand Bè, avec un accent particulier sur l'Agbadja, s'inscrit dans une stratégie plus large de marketing territorial. L'objectif : faire de la culture un moteur de développement et d'attractivité.

Les premiers résultats sont déjà perceptibles. La participation remarquée de TAMA à la 2e édition du festival Toago, tenue en janvier 2025 à Togoville, témoigne de cette montée en puissance.

En repositionnant l'Agbadja sur la scène contemporaine, la Commune Golfe 1 ne se limite pas à la préservation du patrimoine. Elle opère une véritable transformation, faisant de cette expression culturelle un outil stratégique au service de son identité et de son développement.