Afrique: Salette Siao - De la salle de classe aux rythmes de Bollywood

À Floréal, Salette Siao mène une retraite active, entre activités personnelles, expression artistique et présence sur les réseaux sociaux. Ancienne enseignante et rectrice du collège Keats, elle a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation avant de se tourner pleinement vers ses passions musicales.

Issue de la lignée Tsang Man Kin, elle grandit dans une famille nombreuse du Ward IV de Port-Louis. Benjamine d'une fratrie de 12 enfants, elle développe très tôt un sens du collectif et une ouverture aux langues.

Après le Queen Elizabeth College, puis le Lycée La Bourdonnais, elle poursuit des études de lettres modernes à la Sorbonne (Paris IV), où elle obtient une maîtrise en littérature et philosophie. Quelques années passées en Angleterre lui permettent d'élargir son expérience professionnelle et culturelle avant de revenir à Maurice.

Elle rejoint alors le collège Keats, à Chemin-Grenier, comme enseignante de langues et gravit les échelons pour devenir rectrice. Son parcours témoigne d'une longue carrière dans l'enseignement et l'encadrement administratif.

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Parallèlement, elle explore le monde des arts et de la musique, interprétant des chansons en mandarin, en tamoul et, surtout, du répertoire bollywoodien. Ce mélange unique de cultures, de la tradition sinomauricienne aux rythmes indiens, fait d'elle une figure singulière sur TikTok, où elle réunit plus de 12 000 abonnés et cumule plus de 200 000 likes.

Entre expression artistique, présence numérique et attention à son bien-être, Salette Siao compose aujourd'hui une retraite active, à l'image de son univers multiculturel.