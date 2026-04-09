Ile Maurice: L'artiste va se faire soigner en Inde

L'état de santé de Ras Natty Baby s'est détérioré ces derniers jours. Ras Natty Baby décolle donc ce mercredi soir pour l'Inde, où il bénéficiera d'une prise en charge médicale spécialisée. L'artiste de 71 ans, hospitalisé depuis près de deux semaines à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour une cellulite bactérienne au pied droit, est en soins intensifs depuis dimanche. Il a été récemment diagnostiqué diabétique, une condition qui complique davantage sa prise en charge. D'autant que les médecins suspectent aussi une maladie vasculaire périphérique.

Sous antibiotiques par intraveineuse et sous oxygène de manière intermittente, Ras Natty Baby nécessite une prise en charge spécialisée. Une évaluation approfondie est prévue, incluant notamment une angiographie, un débridement de la plaie au pied, ainsi qu'un traitement par pansement sous pression négative. Une greffe de peau pourrait également être envisagée selon l'évolution de son état.

Après un scanner passé ce mercredi, l'artiste a été informé qu'il pouvait être transféré vers une structure à l'étranger, afin de poursuivre son traitement dans de meilleures conditions. Tasleem Dilloo, CEO et fondateur de l'Overseas Medical Care Assistance (OMCA), également Registered Nurse, et une de ses équipes assureront son encadrement médical lors du vol. Selon son entourage, l'artiste se dit inquiet de son état de santé, mais garde toujours espoir, comme il nous l'avait récemment confié. Il exprime notamment son souhait de pouvoir remarcher et de retrouver une vie normale.

Nouvel appel à la solidarité bientôt

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L'artiste est actuellement pris en charge et soutenu par l'Union des artistes ainsi que par l'OMCA Foundation dans les démarches concernant son traitement. Pour rappel, un appel à la solidarité avait été lancé dans un premier temps afin de permettre à l'artiste de bénéficier de soins médicaux adaptés, notamment en clinique privée.

Toutefois, dans un communiqué publié récemment, l'Union des artistes avait annoncé que la collecte de fonds était officiellement arrêtée, conformément à la volonté de Ras Natty Baby de poursuivre son traitement à l'hôpital. Les fonds déjà collectés doivent être remis directement à l'artiste afin de couvrir ses frais médicaux et l'achat de ses médicaments. Un nouvel appel à la solidarité devrait toutefois être lancé dans le cadre de son traitement à l'étranger. Plus de détails devraient être communiqués prochainement.