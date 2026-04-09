Ile Maurice: Crise énergétique - Quand Mauritius Telecom prend le lead

Il faut parfois un électrochoc pour révéler les lignes de force d'une économie. La crise énergétique qui se profile - alimentée par la guerre au Moyen-Orient et les perturbations majeures de l'approvisionnement pétrolier mondial - agit précisément comme ce révélateur. Et dans ce contexte d'incertitude aiguë, un fait mérite d'être souligné : c'est une entreprise publique, Mauritius Telecom, qui a pris l'initiative la plus structurée pour contribuer à réduire la consommation énergétique.

Depuis le début de la semaine, l'opérateur a mis en place un modèle de travail hybride permettant à près de 40 % de ses effectifs de télétravailler trois jours par semaine. Il ne s'agit pas seulement d'une modernisation des modes de travail héritée de la pandémie, mais bien d'un choix stratégique assumé : réduire l'empreinte énergétique tout en assurant la continuité des opérations.

Les gains attendus sont loin d'être anecdotiques : environ 5 000 kWh d'électricité économisés chaque jour, et une baisse mensuelle estimée à 25 000 litres de carburant liée à la réduction des déplacements. Dans un pays où la dépendance énergétique reste structurelle, cette initiative constitue un signal fort, et surtout, un exemple concret.

Ce qui frappe, au-delà de la mesure elle-même, c'est son origine. Que ce soit une entreprise publique qui montre la voie en matière de sobriété énergétique interpelle directement le secteur privé. Car, en face, le silence est assourdissant.

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Depuis plus d'un mois, alors que le conflit au Moyen-Orient fait peser un risque réel de choc pétrolier ,certains analystes évoquant déjà les prémices d'un troisième chaos énergétique mondial, aucune communication structurée n'a émergé publiquement du côté du privé. Ni plan d'action, ni recommandations publiques, ni appel à la mobilisation des entreprises membres. Ce décalage est d'autant plus frappant que, dans d'autres juridictions, les organisations patronales ont rapidement pris les devants.

En Europe, où la dépendance énergétique a été brutalement exposée depuis la guerre en Ukraine, les réponses du secteur privé ont été rapides, coordonnées et souvent pragmatiques.

Au Royaume-Uni, la Confederation of British Industry a très tôt publié des lignes directrices à l'intention de ses membres, encourageant la réduction de la consommation énergétique dans les bureaux, l'optimisation des chaînes logistiques et l'adoption de modèles hybrides de travail.

En France, le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) a participé activement à l'élaboration d'un plan de sobriété énergétique, avec des engagements concrets des entreprises : réduction de l'éclairage, limitation du chauffage, adaptation des horaires de production.

En Allemagne, la Federation of German Industries a appelé à une mobilisation immédiate des industriels pour réduire la dépendance au gaz et accélérer les investissements dans l'efficacité énergétique.

Dans ces pays, le rôle des organisations patronales ne s'est pas limité à un simple relais institutionnel. Elles ont agi comme des plateformes de coordination, capables de transformer une crise en opportunité d'ajustement structurel.

Le privé en mode attentiste

À Maurice, la situation contraste nettement. Le secteur privé, pourtant premier consommateur d'électricité via le réseau du Central Electricity Board, semble évoluer en mode attentiste.

Cette posture pose question. Car elle s'inscrit dans un schéma récurrent : celui d'un secteur privé prompt à revendiquer un rôle central dans les débats économiques, mais souvent en retrait lorsqu'il s'agit de proposer des solutions concrètes en période de crise.

Le paradoxe est d'autant plus marqué que les discours sur le développement durable et la transition énergétique n'ont jamais été aussi présents dans les sphères patronales. Conférences, ateliers, engagements ESG... tout un écosystème de réflexion existe. Mais à l'épreuve du réel - celle d'une crise énergétique tangible - ce discours peine à se traduire en actions visibles.

Pourtant, les signaux d'alerte se multiplient. Les perturbations de l'approvisionnement pétrolier, aggravées par le blocage du détroit d'Ormuz, se traduisent déjà par une pression accrue sur les prix du carburant et les coûts logistiques.

Dans une économie insulaire comme Maurice, où l'énergie est presque entièrement importée, l'impact est immédiat et transversal. Inflation importée, renchérissement des coûts de production, pression sur le pouvoir d'achat... la crise énergétique agit comme un multiplicateur de vulnérabilités.

Dans ce contexte, l'initiative de Mauritius Telecom prend une dimension quasi systémique. Elle démontre qu'il est possible d'agir rapidement, sans attendre des injonctions réglementaires, en mobilisant des leviers internes.

Stratégie à moyen terme

Parallèlement à ces initiatives ponctuelles, l'État tente d'apporter une réponse structurelle. Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a esquissé une feuille de route ambitieuse visant à transformer en profondeur le mix énergétique du pays.

L'objectif est clair : porter la part des énergies renouvelables à 60 % d'ici 2035 , contre environ 17 % aujourd'hui - un recul notable par rapport aux 23 % enregistrés en 2013. Pour y parvenir, un programme de production de 405 mégawatts d'énergie renouvelable sur les deux à trois prochaines années est en préparation.

Il repose sur plusieurs piliers : le développement de projets solaires de taille intermédiaire, équipés de systèmes de stockage par batterie ; l'essor de l'agrivoltaïque, permettant de concilier production agricole et énergétique ; l'extension des capacités éolienne ; la libéralisation du photovoltaïque domestique, afin d'encourager l'autoproduction ; et enfin la mise en place de mécanismes de garantie pour sécuriser les investissements privés. Cette stratégie vise à lever les obstacles identifiés : contraintes foncières, lenteurs administratives, difficultés de financement et incertitudes contractuelles.

Mais cette ambition, aussi nécessaire soit-elle, s'inscrit dans un horizon de moyen terme. Or, la crise actuelle impose des réponses immédiates. C'est là que le rôle du secteur privé devient crucial. Car la transition énergétique ne peut réussir sans une mobilisation massive des entreprises, qui concentrent l'essentiel de la consommation énergétique du pays.

Des mesures simples - télétravail, optimisation des horaires, réduction des consommations non essentielles, investissements dans l'efficacité énergétique - peuvent produire des effets rapides. Mais elles nécessitent une impulsion collective, une coordination, et surtout une volonté d'agir.

La crise énergétique actuelle constitue, en réalité, un test de maturité pour l'économie mauricienne. Elle pose une question fondamentale : qui prend l'initiative ? Pour l'instant, la réponse est claire. C'est l'État - et, de manière plus surprenante, une entreprise publique - qui montre la voie. Le secteur privé, lui, reste en retrait, en attente de directives ou de signaux, pour réagir, probablement après la réunion de cet après-midi que préside le Premier ministre et ministre des Finances . Il a déjà fait part au Parlement, hier, d'une série de mesures et d'actions concrètes seront prises et approuvées par le Conseil des ministres ce vendredi avant de les rendre publiques.

Ce déséquilibre n'est pas sans conséquence. Car dans un contexte de crise systémique, l'efficacité de la réponse dépend de la capacité des acteurs à agir de manière coordonnée et proactive.

L'exemple de Mauritius Telecom pourrait marquer un tournant. Il démontre que l'innovation organisationnelle peut devenir un levier de résilience énergétique. Il montre aussi que la responsabilité ne se limite pas aux discours, mais se mesure à l'aune des décisions concrètes.

Reste à savoir si cet exemple sera suivi. Car au-delà de la crise actuelle, c'est une redéfinition plus profonde des rôles qui se joue. Celle d'un secteur privé appelé à dépasser une logique réactive pour devenir un véritable acteur de la transition énergétique.

Dans un monde marqué par l'incertitude et les chocs exogènes, cette capacité d'anticipation et d'adaptation n'est plus une option. C'est une condition de survie.