Tunisie: Recyclage chimique - Le pays attire une start-up française ambitieuse

La start-up française Monomeris prévoit l'implantation en Tunisie d'une unité innovante dédiée au recyclage chimique avancé des plastiques, a annoncé ce mercredi l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII).

Une délégation de Monomeris, conduite par Olivier Camp, a été reçue au siège de l'APII par le Directeur général Omar Bouzouada, en présence de la Directrice générale adjointe Manel Rouis et de Anissa Chahed, directrice du Centre de Facilitation et de Gestion des Avantages. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet actuellement en phase de prospection, visant à implanter une unité de traitement des déchets plastiques à Bizerte, utilisant des technologies capables de transformer des plastiques complexes et des monomères difficiles à recycler.

Le projet vise à renforcer la présence de Monomeris sur les marchés africains et européens tout en contribuant à la transition vers une économie circulaire. "L'innovation est au coeur de notre stratégie et le soutien des institutions tunisiennes est essentiel pour concrétiser ce projet ambitieux", a souligné Olivier Camp. Il a mis en avant la qualité des compétences humaines, l'environnement favorable à l'innovation et le positionnement stratégique de la Tunisie comme hub régional.

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Fondée en 2019, Monomeris est spécialisée dans le recyclage chimique avancé et développe notamment des solutions compactes capables de traiter jusqu'à 6 000 tonnes de déchets plastiques par an. De son côté, l'APII a présenté l'ensemble de ses dispositifs d'accompagnement aux investisseurs et entrepreneurs, incluant son annuaire des entreprises, des outils numériques d'information et des incitations fiscales et financières pour les projets industriels. L'agence a également rappelé sa stratégie industrielle à l'horizon 2035, axée sur la transition écologique et numérique des entreprises.