Tunisie: Éclipse solaire totale au pays - Un phénomène rare qui pourrait attirer 10 millions de visiteurs

La Tunisie vivra le 2 août 2027 une éclipse totale de Soleil, un phénomène rare qui ne s'était pas produit dans le pays depuis 122 ans, la dernière éclipse remontant à 1905. Hichem Ben Yahia, professeur de vulgarisation scientifique à la Cité des Sciences et vice-président de l'Association tunisienne des sciences de l'astronomie, a présenté ce phénomène comme une opportunité unique pour le tourisme et l'économie du pays, lors de sa participation à l'émission "Jour Heureux" le mercredi 8 avril 2026.

Le professeur a appelé les autorités, les ministères et les institutions à se préparer à cet événement et à en exploiter tout le potentiel, sur les plans astronomique, économique, touristique et culturel. Selon lui, une préparation efficace pourrait attirer jusqu'à 10 millions de visiteurs en Tunisie le jour de l'éclipse.

Hichem Ben Yahia a souligné que le trajet de l'éclipse totale ne concernait pas seulement la Tunisie, mais également plusieurs pays arabes, dont le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Cette situation implique une concurrence régionale, ce qui rend indispensable un investissement stratégique pour que la Tunisie se positionne comme une destination privilégiée pour l'événement. Il a rappelé que la Cité des Sciences s'était depuis plusieurs années équipée du matériel nécessaire, mais que ces efforts requièrent un soutien accru de l'État et des ministères.

Selon le professeur, 19 ministères ont déjà montré leur coopération, et les moyens mobilisés devront être conséquents, car des millions de personnes dans le monde se déplacent spécifiquement vers les pays concernés pour observer une éclipse totale.

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L'éclipse en Tunisie touchera 14 gouvernorats sur un axe de 300 km, allant du sud de Sousse jusqu'aux gouvernorats de Gabès et de Médenine. Dans ces zones, il sera possible d'observer les étoiles en plein jour. D'autres gouvernorats, comme le Grand Tunis, verront une éclipse partielle atteignant jusqu'à 96 %.

La durée de l'obscurité totale pendant l'éclipse est estimée à 5 minutes et 45 secondes, notamment dans la région de Cheffar, dans le gouvernorat de Sfax, l'une des plus longues périodes d'éclipse observées depuis des siècles. La phase maximale de l'éclipse devrait se produire vers 10h10, avec de légères variations selon les régions, entre 10h07 et 10h12.

Cet événement rare représente non seulement une occasion scientifique unique, mais également une opportunité majeure pour le tourisme et la promotion culturelle de la Tunisie, offrant aux citoyens et aux visiteurs du monde entier la possibilité de vivre un phénomène astronomique exceptionnel dans un cadre sécurisé et attractif.