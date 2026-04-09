Tunisie: Des campagnes de nettoyage à grande échelle - Une initiative présidentielle appréciée par les citoyens

Des campagnes de nettoyage exceptionnelles et à grande échelle se poursuivent actuellement dans plusieurs régions de Tunisie pour améliorer l'apparence des villes, des rues et des quartiers. Ces initiatives, pilotées par les municipalités et renforcées par un ordre présidentiel, ont été largement saluées par les citoyens, et de nombreuses photos partagées sur les réseaux sociaux témoignent de l'enthousiasme et de l'admiration du public pour ces efforts.

Si ces campagnes pourraient sembler relever des missions ordinaires des municipalités, leur déclenchement par le plus haut niveau de l'État est révélateur. Cette directive fait suite aux critiques du Président de la République, Kaïs Saïed, sur l'état environnemental et l'accumulation persistante des déchets dans l'espace public. L'intervention directe du Président pose ainsi la question de la capacité des autorités locales à assurer ces missions de manière continue, en particulier sur un dossier prioritaire comme celui de la propreté, longtemps source de débats et de mécontentement populaire.

Kaïs Saïed a insisté pour que ces campagnes ne se limitent pas à des actions ponctuelles de un ou deux jours, après quoi les déchets se réaccumuleraient. Il a souligné que le nettoyage doit devenir un effort continu, jour et nuit, et que le service du pays exige engagement, volonté et initiative, même avec des moyens modestes.

Ces campagnes intensives couvrent toutes les régions, y compris les plages et les zones touchées par les inondations. Les efforts mobilisent à la fois les autorités locales et la société civile et incluent l'élagage des arbres, le ramassage des déchets et le traitement des "points noirs" de pollution. L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des citoyens, de restaurer l'attractivité des villes touristiques et de sensibiliser la population à la préservation des espaces publics.

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Dans la ville de Sfax, les interventions quotidiennes couvrent toutes les délégations, du centre-ville aux principales artères, avec un accent sur le balayage, l'aménagement des trottoirs, l'éclairage et le verdissement. Une application mobile a été lancée pour identifier précisément les zones problématiques, fournir des données actualisées sur le travail des municipalités et permettre aux citoyens de signaler les manquements environnementaux et suivre leur traitement. Cette initiative favorise la transparence et encourage la saine concurrence entre municipalités.

La situation environnementale en Tunisie reste cependant préoccupante. La crise des déchets, la prolifération des dépôts sauvages et l'incinération illégale ont provoqué des problèmes sanitaires et écologiques dans plusieurs régions. À cela s'ajoutent la pollution de l'air et des mers due aux activités industrielles, notamment du complexe chimique de Gabès, entraînant des troubles respiratoires parmi les habitants et affectant le secteur agricole.

Pourtant, grâce à ces campagnes intensives et à la mobilisation coordonnée des autorités et de la société civile, un progrès tangible est observable dans l'embellissement des villes et la gestion des déchets. Les citoyens ont salué ces efforts, et l'initiative présidentielle démontre que la propreté et la préservation de l'espace public sont des priorités nationales, nécessitant engagement et responsabilité continue de la part des autorités locales et de la population.

Ces campagnes contribuent à restaurer l'image des villes, à renforcer la sensibilisation environnementale et à montrer que, même avec des moyens modestes, des actions cohérentes et durables peuvent améliorer la vie quotidienne et l'environnement urbain.