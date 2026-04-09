Ile Maurice: Le comité de crise examine les répercussions économiques et sociales sur l'île

Le comité de crise interministériel chargé d'évaluer les impacts économiques et sociaux de la guerre au Moyen-Orient s'est réuni cet après-midi sous la présidence du Premier ministre, Navin Ramgoolam. Les discussions ont mis l'accent sur la sécurité des approvisionnements essentiels et la protection des ménages face à d'éventuelles ruptures ou flambées des prix.

Au cœur des échanges : sécuriser l'essentiel

Les responsables ont insisté sur la nécessité de sécuriser les approvisionnements critiques, avec une attention particulière portée sur les stocks de carburant et les ressources énergétiques, actuellement sous contrôle mais nécessitant une surveillance renforcée ; les denrées alimentaires, dont l'approvisionnement et les prix restent des priorités pour le pouvoir d'achat des Mauriciens.

Des propositions pour renforcer la résilience

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Plusieurs mesures ont été discutées pour accroître la résilience économique et sociale du pays:

Renforcement des réserves stratégiques : augmenter les capacités de stockage et optimiser la gestion des stocks cruciaux.

Diversification des sources d'approvisionnement : réduire la dépendance à un seul fournisseur ou corridor et explorer de nouvelles pistes commerciales.

Mécanismes de réponse rapide : établir des plans d'action en cas de rupture d'approvisionnement ou de hausse brutale des prix sur les marchés mondiaux.

Protection des plus vulnérables : dispositifs ciblés pour soutenir les ménages à faible revenu et les secteurs les plus exposés.

Direction le Conseil des ministres

Ces recommandations seront examinées lors du prochain Conseil des ministres, prévu ce vendredi. Cette étape est présentée comme déterminante pour l'adoption de mesures concrètes destinées à atténuer les effets potentiels de la crise sur l'économie mauricienne et sur le quotidien des citoyens.