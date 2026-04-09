Afrique: Des entreprises mauriciennes à la conquête des écosystèmes numériques africains

Une mission ICT organisée du 16 au 25 mars en Namibie, au Botswana et en Zambie a renforcé la position de Maurice comme hub numérique en Afrique. Une délégation de 11 entreprises mauriciennes du secteur des technologies de l'information et de la communication, conduite par l'Economic Development Board, a participé à cette tournée visant à développer la présence des entreprises locales sur les marchés africains et à renforcer les partenariats publics et privés dans le numérique.

Des forums économiques et des rencontres professionnelles ont été organisés à Windhoek, Gaborone et Lusaka, réunissant plus de 300 participants. Ces échanges ont donné lieu à plus de 150 rencontres B2B portant sur les services numériques, la cybersécurité, les infrastructures digitales et les centres de données.

La délégation a également échangé avec plusieurs agences de promotion de l'investissement, dont la Namibia Investment Promotion Agency et le Botswana Investment and Trade Centre, afin d'explorer les mécanismes de facilitation et les perspectives de coopération dans l'économie numérique. Des visites de hubs technologiques ont permis d'identifier des opportunités adaptées aux réalités locales.

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À Lusaka, la mission a inclus la participation du ministre zambien des Sciences et Technologies, Félix Mutati, qui a souligné l'importance de la coopération régionale. Les entreprises participantes ont, de leur côté, identifié plusieurs pistes de collaboration dans les domaines de la transformation digitale, des centres de données et de la cybersécurité, sous réserve de la poursuite des échanges.