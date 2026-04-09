Ile Maurice: Maisons de transition - Un projet pilote en cours

Interpellé par la députée Stéphanie Anquetil, le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, a apporté des précisions sur le projet de maisons de transition, destiné à venir en aide aux personnes sans domicile. «Trop de personnes se retrouvent sans abri pour diverses raisons», a-t-il souligné, affirmant sa volonté de pallier cette situation à travers la mise en place de ces structures temporaires.

Le projet prévoit la construction d'unités modulaires et extensibles, conçues à partir de structures métalliques, parfois assimilées à des conteneurs aménagés. Ces habitations seront implantées sur des terrains de l'État, à proximité des services essentiels tels que l'eau, l'électricité et les transports. Shakeel Mohamed a indiqué que cette initiative implique une collaboration avec d'autres ministères, notamment ceux de l'Intégration sociale et de l'Égalité des genres, en vue d'établir un cadre politique clair. Le ministère des Finances est également associé aux discussions.

Toutefois, plusieurs défis se posent. Le financement reste un enjeu majeur, même si le ministre a insisté sur le caractère prioritaire du projet. L'identification de terrains appropriés constitue un autre obstacle, avec des études en cours pour garantir leur viabilité. La question des bénéficiaires est également au cœur des réflexions. Le ministre a précisé que ces logements sont conçus comme une solution temporaire pour des situations d'urgence et non comme des habitations permanentes. Un accompagnement vers un logement durable est envisagé pour les bénéficiaires.

Deux sites ont déjà été identifiés, à Palma et dans la circonscription no 4, Port-Louis Nord-Montagne-Longue, pour un projet pilote d'une vingtaine d'unités. À terme, l'objectif est d'étendre ce dispositif à d'autres régions du pays.

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