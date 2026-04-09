Afrique: Assainissement au n°18 - Des raccordements encore attendus

8 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Interpellé par la députée Stéphanie Anquetil sur l'état d'avancement des raccordements aux réseaux d'eaux usées dans la circonscription n° 18, Rose-Belle- Quatre-Bornes, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, a fait le point sur les projets en cours et réalisés dans la région. Selon la Wastewater Management Authority (WMA), les travaux d'assainissement concernent principalement Belle-Rose, Quatre-Bornes, La Source, Palma et Bassin, dans le cadre du vaste projet d'assainissement des Plaines-Wilhems, lancé en 2000, pour protéger la nappe phréatique contre la pollution domestique et industrielle.

Deux grands contrats ont permis des avancées significatives. 99,4 km de canalisations ont été posés au Lot2, achevé en 2014, raccordant environ 10000 foyers. 102 km de conduites ont été installés au Lot 1A, raccordant près de 6 800 habitations. Depuis la clôture du projet en 2018, des travaux complémentaires se poursuivent. À ce jour, 4,37 km de nouvelles canalisations ont été posés, pour 978 maisons supplémentaires, notamment à la route Bassin et à La Source.

Un nouvel appel d'offres est en cours pour un projet de 6 km de conduites et 500 raccordements à Palma et à Quatre-Bornes. À plus long terme, la WMA envisage un accord-cadre pour compléter les raccordements restants, selon les ressources disponibles.

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