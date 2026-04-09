Ile Maurice: Soutien aux coopératives - Work in progress

Le ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et des coopératives, Aadil Ameer Meea, a fait un état des lieux du soutien accordé au secteur coopératif, tout en annonçant de nouvelles mesures pour renforcer son développement. Il répondait à une question de Ludovic Caserne. Il a rappelé que les coopératives constituent un pilier du tissu socio-économique mauricien, contribuant à l'entrepreneuriat collectif, et à des secteurs clés comme l'agriculture, la transformation agroalimentaire, le commerce et les services.

Dans cette optique, plusieurs programmes ont été déployés pour l'exercice financier 2024- 2025, notamment pour stimuler la production locale, moderniser les pratiques et encourager des activités durables.

Parmi les dispositifs mis en place figurent le Boost to Local Production Scheme, le Livestock Farming Scheme, le Seedlings Production Scheme, le Zero Budget Natural Farming Scheme, le Digitalisation Scheme et le Waste Recycling Scheme. Ces initiatives visent notamment à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer l'efficacité opérationnelle des coopératives. Le ministre a affirmé avoir renforcé, depuis sa prise de fonction, les mécanismes de contrôle, en ligne avec les recommandations du National Audit Office. Plusieurs comités ont ainsi été institués pour encadrer l'allocation des fonds et assurer une meilleure transparence.

Pour 2024-2025, des décaissements ont été effectués en faveur de 18 coopératives, pour un montant total dépassant Rs 4 millions. En revanche, aucun fonds n'a été alloué à certains programmes, faute d'autorisations nécessaires. En 2025-2026, les mêmes dispositifs sont reconduits, avec l'introduction d'un nouveau programme axé sur l'efficacité énergétique. Au total, 53 demandes ont été reçues et sont en cours d'évaluation.

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