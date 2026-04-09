Tunisie: Les zones tampons, un précédent dangereux

analyse

Ce ne sont plus des hypothèses ou des lectures d'analystes : la stratégie sioniste se dit et s'exprime désormais ouvertement. En affirmant que l'armée ne quittera pas le sud du Liban après le conflit, le ministre de la Défense Israël Katz, ne décrit pas une manœuvre conjoncturelle, mais une orientation durable. L'objectif annoncé de créer une «zone tampon» en territoire libanais s'inscrit dans une logique qui dépasse le strict cadre militaire.

Car ce qui se joue aujourd'hui au Liban rappelle, avec une troublante fidélité, des actes déjà observés ailleurs : injonctions faites aux civils de quitter les lieux, destructions massives d'infrastructures, avancées progressives des troupes ; la répétition n'est qu'une variation. Elle s'accompagne d'un glissement : la destruction n'est plus seulement un moyen de guerre, elle est devenue un instrument de transformation territoriale.

Cette évolution est assumée : en évoquant explicitement le «modèle de Rafah et de Beit Hanoun», les autorités sionistes font référence à une stratégie qui, à Gaza, a consisté à rendre des zones entières inhabitables, avant d'en redéfinir le statut. La «zone jaune», qui couvre plus de la moitié de l'enclave, illustre cette dynamique : d'abord présentée comme provisoire, elle tend à se transformer en une frontière de fait.

Appliquée au Liban, une telle logique impliquerait bien davantage qu'une ceinture de sécurité. Elle reviendrait à vider durablement une bande de territoire de ses habitants pour en assurer le contrôle militaire, sans perspective claire de restitution. En parallèle, en Syrie, l'armée sioniste a déjà laissé entendre qu'elle n'abandonnerait pas certains territoires récemment occupés. L'ensemble dessine un même objectif : créer des faits accomplis, puis les entériner.

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Le plus préoccupant est peut-être ailleurs : dans la faiblesse des réactions internationales. Cette relative inertie, devenue systémique, ouvre un espace où la force redéfinit les règles. Car si un tel modèle venait à s'imposer sans coût politique majeur, rien n'empêcherait qu'il soit reproduit au Moyen-Orient comme au-delà.

Ce précédent est lourd de conséquences ; il ne s'agit plus seulement d'un conflit localisé, mais d'une remise en cause implicite des principes qui encadrent les relations internationales depuis des décennies. Lorsque des frontières peuvent être redessinées par la guerre, puis consolidées dans la durée sans véritable négociation, c'est, hélas, l'ensemble de l'architecture juridique internationale qui vacille.

Au Liban, le risque d'un enlisement est réel ; une occupation longue pourrait alors servir de couverture à une recomposition territoriale progressive, imposée sur le terrain plutôt que négociée. Ce qui se joue dépasse donc la seule géographie du sud libanais. Derrière la notion de «zone tampon», c'est une certaine idée du monde qui s'esquisse : un monde où la souveraineté se fragmente, où les lignes se déplacent sous la contrainte, et où le droit s'efface devant la puissance.