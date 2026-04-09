Congo-Kinshasa: Appel à la cohésion sociale après les attaques armées à Djugu

Le chef du secteur de Walendu Djatsi, Justin Gudza, exhorte la jeunesse de l'Ituri à s'abstenir de toute forme de violence après les récentes incursions attribuées à la milice CRP et qui ont fait plusieurs morts. Lors d'un point de presse tenu mercredi 7 avril à Bunia, l'autorité coutumière a mis en garde contre les manipulations qui menacent le vivre-ensemble dans le territoire de Djugu.

Justin Gudza déplore que les actes de violence commis par la Convention pour la révolution populaire (CRP) freinent les avancées enregistrées en matière de cohabitation pacifique. Il souligne que ces incidents perturbent la dynamique de paix observée récemment entre les différentes communautés de la région.

Une volonté de cohabitation perturbée

L'autorité coutumière rappelle qu'une forte mobilisation communautaire avait marqué la période de Pâques, signe d'un besoin réel de vie commune. Selon lui, toutes les tribus se retrouvent lors des festivités locales, illustrant une aspiration à la stabilité au sein des populations civiles.

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« Dès qu'il y a des incidents, tout est remis en cause. Cela freine les avancées en matière de cohésion sociale », explique Justin Gudza. Il insiste sur le fait que ces groupes criminels agissent à contre-courant des aspirations profondes des habitants du secteur.

Sensibilisation contre la manipulation

Le chef de secteur appelle les jeunes à revenir à la raison et à soutenir les efforts de paix du gouvernement. Il demande aux leaders locaux de renforcer la sensibilisation pour éviter que la jeunesse ne soit instrumentalisée par des groupes armés, ce qui risquerait de raviver les tensions intercommunautaires.