Congo-Kinshasa: Plus de 5 000 ex-miliciens démobilisé en 4 ans, selon le PDDRCS

Lors de la présentation de sa stratégie nationale, mercredi 8 avril à Kinshasa, le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS) a indiqué que qu'au moins 5 605 ex-miliciens ont été démobilisés en quatre ans, en RDC.

Cette institution publique a indiqué avoir récupéré, au cours de cette même période, plus de 1 200 armes, 5 000 munitions ainsi que 50 explosifs.

Le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntanga Ntita, a précisé que parmi ses cinq axes stratégiques figurent la résolution des conflits, la cohésion nationale, la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité.

A cette occasion, les experts du PDDRCS ont présenté ces cinq axes, déclinés en 16 segments constituant les activités clés du programme.

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« Depuis l'adoption de cet instrument important, repris dans l'ordonnance 2136, nous sommes là pour contribuer à sa vulgarisation et examiner comment nous avons avancé avec cette stratégie pendant quatre ans. Comment relever et contourner les difficultés, quels résultats ont été obtenus, ce qui a été fait et les défis rencontrés », a déclaré Jean de Dieu Désiré Ntanga.

En février dernier, l'administrateur du territoire de Djugu, le commissaire principal Ruffin Mapela, avait estimé que le PDDRCS pouvait consolider les efforts de pacification en Ituri.