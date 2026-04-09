Congo-Kinshasa: Kikwit - Le prévenu « Ninja » condamné à 5 ans de servitude pénale pour terrorisme

Aaron Kikalula Kanda, alias « Ninja », écope de cinq ans de servitude pénale principale pour des faits de terrorisme. Le verdict a été rendu par le tribunal militaire de Kikwit (Kwilu) dans la soirée du mercredi 8 avril 2026 à l'issue d'une audience tenue devant la maison communale de Kazamba.

Après avoir entendu les plaidoiries des deux parties ainsi que le réquisitoire du ministère public, le juge président, le major magistrat Mwanansele Mushete, a prononcé la sentence contre le prévenu :

Cinq ans de servitude pénale.

Une amende de 3 millions de francs congolais à titre de dommages et intérêts, soit 1 million pour chacune des victimes.

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Débats contradictoires

Au cours des débats, la défense avait soutenu que l'accusé souffrirait d'épilepsie et aurait agi dans un état d'inconscience totale. Un argument que le tribunal avait finalement rejeté.

Pour sa part, la partie civile avait fait comparaître plusieurs victimes présumées des actes reprochés à "Ninja".

Parmi elles, figurent un couple âgé de 80 ans ainsi qu'une voisine. Tous avaient présenté des cicatrices visibles, attestant des violences qu'ils déclarent avoir subies de la part de Kikalula Kanda.

Au second degré

La partie civile s'est dite satisfaite de ce verdict rendu par le tribunal militaire de Kikwit.

La défense, quant à elle, a exprimé sa déception; annonçant son intention d'interjeter appel. Elle dispose donc d'un délai de cinq jours pour le faire, rappelle le capitaine Antony Mualushayi, directeur de communication de la 11e Région militaire.