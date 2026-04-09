Tunisie: L'ambassadrice de France à Tunis - Entre 6 500 et 7 500 visas professionnels et économiques délivrés en 2025

L'ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen, a annoncé que l'ambassade de France a délivré entre 6 500 et 7 500 visas professionnels et économiques en 2025, soulignant l'importance croissante de la coopération entre la France et la Tunisie dans le domaine de la mobilité professionnelle.

Cette déclaration a été faite ce mercredi 8 avril 2026 à l'occasion du lancement officiel de la deuxième phase du projet "Pour une approche intégrée de la gestion des migrations et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord", un programme visant à ouvrir des perspectives de développement durable et partagé de part et d'autre de la Méditerranée.

Mme Guéguen a précisé que le projet est mis en œuvre en partenariat avec le ministère tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Union européenne. L'objectif est de renforcer une migration professionnelle légale et organisée entre les pays d'Afrique du Nord et l'Union européenne, tout en soutenant la mobilité professionnelle entre la Tunisie et la France.

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"L'objectif est de diriger les compétences adaptées vers le marché du travail en France tout en répondant aux besoins de la Tunisie", a expliqué l'ambassadrice, soulignant la complémentarité des besoins entre les deux pays dans des secteurs stratégiques tels que la santé, le tourisme, l'agriculture, l'industrie aéronautique et les industries mécaniques.

Elle a ajouté que le nombre de visas délivrés en 2025 est significatif et en constante augmentation grâce à ce partenariat, reflétant l'engagement des deux pays à favoriser la mobilité professionnelle, soutenir l'emploi et renforcer le transfert de compétences.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de gestion structurée et transparente de la migration professionnelle, contribuant à la fois au développement économique de la Tunisie et à l'adaptation des marchés du travail français aux besoins de main-d'œuvre qualifiée.