Tunisie: Kaïs Saïed préside la commémoration du 26e anniversaire de la mort du leader Habib Bourguiba - L'hommage d'un homme libre au père de la nation

A Monastir, les propos prononcés par le Président de la République pour saluer la mémoire du grand Bourguiba ont résonné dans les cœurs des Tunisiens réconciliés avec leur histoire et ayant recouvré le sentiment de fierté d'être les enfants de l'indépendance et de la liberté chèrement payées par les patriotes.

Sous la devise de la fierté et de la ferveur militante, les Tunisiens ont célébré le 26e anniversaire de la mort du leader et père de la nation Habib Bourguiba, rappelé à Dieu le Tout-Puissant le 6 avril 2000, à la suite d'une longue et exaltante aventure qui lui a permis de faire sortir la Tunisie des ténèbres du colonialisme, de l'ignorance et de la maladie et de voir sa souveraineté consacrée après plus de 75 ans de diktat français.

Lundi 6 avril 2026, sous la direction de leur Président, Kaïs Saïed, les Tunisiens ont salué la mémoire du grand Bourguiba et repris le goût et la fierté légitime de se sentir des citoyens qui maîtrisent leur présent et construisent librement et sereinement leur avenir en prenant leur revanche sur les années de braise qu'ils ont endurées sous le règne illégal des apôtres de la violence, de l'extrémisme et de l'obscurantisme, lesquels fossoyeurs de l'histoire n'ont pas hésité à confisquer la révolution de la liberté et de la dignité et à escroquer ceux et celles parmi les martyrs ayant consenti le sacrifice suprême pour que la Tunisie respire de nouveau.

A Monastir, le Président de la République a récité la Fatiha au mausolée du leader disparu pour lui dire que les Tunisiens ne l'oublieront jamais, et qu'ils restent fidèles à l'engagement et déterminés à remporter le pari mobilisateur relatif à l'intégration, à jamais, du pays dans le giron des nations qui produisent l'histoire et répandent la civilisation et les lumières parmi tous les peuples de la planète, sans distinction, ni marginalisation et ni exclusion, sur la base de la solidarité agissante, du dialogue continu et de la tolérance.

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Le Président de la République a rappelé dans son discours, en saluant la mémoire du Combattant suprême, les fondamentaux sur lesquels Bourguiba s'est basé pour édifier l'Etat moderne, former les élites qui font aujourd'hui le bonheur de la Tunisie et libérer les citoyens élevés au rang de partenaires à part entière dans l'oeuvre de développement national et durable.

En dépit de ce que prétendent les pseudo-opposants qui oublient intentionnellement les grands acquis de la Tunisie indépendante et versent leur venin sur les quelques erreurs ayant marqué l'œuvre bourguibienne, mais vite rectifiées grâce précisément aux relations de confiance qu'entretenait Bourguiba avec le peuple.

Rapports que le Président de la République, Kaïs Saïed, a réussi à vivifier et à en faire le socle sur lequel il fonde son projet civilisationnel entamé le 25 juillet 2021 et raffermi le 24 octobre 2024 quand le peuple a renouvelé, lors de l'élections présidentielle, son choix de le voir poursuivre la conduite du pays sur la voie de la prospérité et du progrès.