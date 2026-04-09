Tunisie: L'agence TAP inaugure sa propre centrale photovoltaïque

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par Nadia Chahed

- Dotée d'une capacité de 40 kW et composée de 68 panneaux solaires, la centrale permettra de couvrir 70% des besoins annuels de l'Agence

L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a procédé, mercredi, à l'inauguration de sa centrale photovoltaïque, dotée d'une capacité de 40 kW et composée de 68 panneaux solaires, devenant ainsi le premier média public à s'équiper d'une telle installation et réaffirmant son engagement en faveur de l'énergie verte.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'inauguration, le PDG de la TAP, Najeh Missaoui, est revenu sur les efforts entrepris par l'agence dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment à travers le recours à des sources d'énergie propres et respectueuses de l'environnement.

« L'institution aspire à devenir un modèle pour les établissements publics dans le domaine de la transition vers les énergies renouvelables », a déclaré, pour sa part, Sofiane Khemiri, responsable du projet de transition énergétique au sein de l'agence TAP.

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La centrale, dont la puissance installée atteint 40 kW, comprend 68 panneaux solaires répartis sur une superficie de 176 m² et bénéficie d'une durée de vie estimée à plus de 20 ans, a précisé la même source ajoutant qu'elle est également équipée d'un système assurant la continuité de l'alimentation électrique, y compris en cas de défaillance partielle du dispositif.

Il a, en outre, indiqué que les données préliminaires issues de la phase d'essai révèlent qu'en seulement trois jours d'exploitation, le système a permis de générer des économies, d'éviter l'émission d'environ 1 668 kg de CO₂.

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