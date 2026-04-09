Tunisie: Kaïs Saïed salue la mémoire de l'ancien président algérien Liamine Zéroual

Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un message de condoléances et de solidarité de son homologue tunisien, Kaïs Saïed, suite au décès de l'ancien président algérien, Liamine Zéroual.

Dans ce message, le président Saïd a exprimé, en son nom ainsi qu'au nom du gouvernement et du peuple tunisien, sa profonde émotion face à la disparition du défunt.

Kaïs Saïed a salué la mémoire de Liamine Zéroual, le qualifiant de figure nationale majeure dont le nom restera gravé en lettres d'or dans l'histoire. Il a également souligné que son parcours, à l'instar de celui de tous ceux qui ont oeuvré pour la liberté et la loyauté envers la patrie, demeurera une source d'inspiration pour les générations futures, notamment en matière de sacrifice et de dévouement pour préserver la souveraineté de l'Algérie, la solidité de son État et la dignité de son peuple.