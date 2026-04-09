Tunisie: Khaznadar - Des profils dangereux dans les filets de la police

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les unités de la sûreté nationale à Khaznadar ont interpellé, avant-hier, six individus considérés comme dangereux, à l'issue d'une série de descentes sécuritaires menées dans la zone.

Selon une source sécuritaire, les suspects faisaient l'objet d'avis de recherche émis par des instances judiciaires et sécuritaires pour leur implication présumée dans plusieurs affaires, notamment des vols, des agressions avec violence grave, des cambriolages et des faits d'escroquerie.

Les opérations ont également permis la saisie de plusieurs armes blanches de différentes formes et tailles, ainsi que d'objets d'origine suspecte, présumés volés.

Saisi de l'affaire, le ministère public près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné le placement des six individus en garde à vue et l'ouverture d'une procédure judiciaire à leur encontre, en vue de leur déferrement devant la justice.

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