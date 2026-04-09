Tunisie: Cité Ettadhamon - Près de 4 000 comprimés de drogue saisis

8 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les agents de la brigade des recherches judiciaires d'Ettadhamon ont interpellé deux individus, un jeune homme et un adulte, soupçonnés de trafic de comprimés stupéfiants, à l'issue d'une opération sécuritaire menée récemment dans la région.

Selon une source sécuritaire, cette intervention a été réalisée à la suite d'une embuscade minutieusement préparée, visant à mettre en échec une opération de distribution de drogue au sein du quartier.

La fouille a permis la saisie d'environ 4 000 comprimés de type Erika, destinés à être écoulés sur place.

Les deux suspects ont été appréhendés sur les lieux alors qu'ils s'apprêtaient à procéder à la vente de ces substances illicites.

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