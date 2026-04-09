Tunisie: Drogue à l'école - Coup de filet à Sousse

La brigade de la police judiciaire de Sousse-Sud a interpellé, à l'aube de ce mercredi 8 avril 2026, trois individus soupçonnés de trafic de stupéfiants en milieu scolaire, à la suite d'une opération menée dans la région de Zaouiet Sousse.

Selon une source sécuritaire, cette intervention fait suite à des informations fiables indiquant que les suspects exploitaient un appartement loué dans la zone pour écouler des drogues, notamment auprès d'élèves.

La perquisition a permis la saisie de 30 grammes de cocaïne, ainsi que d'une quantité de cannabis (zatla). Les agents ont également confisqué une somme d'argent dépassant 3 000 dinars, considérée comme provenant des revenus de ce trafic.

Les investigations ont révélé que l'un des mis en cause faisait l'objet de cinq avis de recherche pour des affaires liées au trafic de drogue et à des actes de violence grave. Un second suspect était également recherché dans plusieurs dossiers similaires.

Saisi de l'affaire, le représentant du ministère public près le tribunal de première instance de Sousse a ordonné le placement en garde à vue des trois individus et la poursuite des investigations.