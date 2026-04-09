Selon les informations de RFI, une série de rencontres est prévue du 13 au 17 avril dans le pays, sous réserve que plusieurs obstacles à leur tenue soient levés. À l'ordre du jour : la relance des discussions directes entre les deux parties et l'évaluation de la mise en oeuvre de deux protocoles qu'ils ont déjà signés.

Trois semaines après les réunions organisées à Washington sous les auspices des États-Unis à l'occasion desquelles des mesures de désescalade avaient été annoncées, une nouvelle tentative de médiation entre Kinshasa et Kigali se dessine pour tenter de mettre fin au conflit qui déchire l'est de la RDC. À la manoeuvre cette fois : le Qatar.

Doha cherche en effet à relancer les discussions entre les autorités congolaises et l'AFC/M23 à travers des pourparlers envisagés non plus dans l'émirat, mais en Suisse. Selon les informations de RFI, une série de rencontres y est ainsi prévue du 13 au 17 avril avec, à l'ordre du jour, la relance des discussions directes entre les deux parties et l'évaluation de la mise en oeuvre de deux protocoles déjà signés, à savoir le cessez-le-feu et la libération des prisonniers.

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Reste que plusieurs obstacles devront être levés avant la tenue effective de ces négociations. Le premier a trait à la question des documents de voyage en possession des délégués de l'AFC/M23 : alors que les discussions sont prévues en Europe, la plupart des représentants du mouvement ne disposent pas de passeports valides... Si, jusqu'à présent, le Qatar acceptait de faciliter leurs déplacements pour les rendez-vous fixés à Doha, il pourrait en être autrement sur le Vieux Continent.

Les tensions toujours vives sur le terrain

L'autre inconnue qui rend l'initiative délicate réside dans le fait que l'AFC/M23 est une entité sous sanctions et que plusieurs de ses dirigeants le sont également, certains faisant même l'objet de mandats d'arrêt émis par Kinshasa.

Cette tentative du Qatar de faire en sorte que le gouvernement congolais et le groupe armé reprennent langue intervient alors que sur le terrain, les tensions sont restées vives ces derniers mois. Au Nord-Kivu, l'armée congolaise a notamment effectué des frappes de drones dans le territoire de Masisi contre des positions de l'AFC/M23, notamment à Masisi-centre, tandis qu'au Sud-Kivu, les combats se sont intensifiés dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira.