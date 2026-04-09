Cote d'Ivoire: Le PDCI fête ses 80 ans dans un contexte politique et judiciaire tendu

En Côte d'Ivoire, le PDCI fête ses 80 ans ce 9 avril. Fondé par Félix Houphouët Boigny le 9 avril 1946, le parti entend célébrer son anniversaire au cours de plusieurs événements : une conférence inaugurale ce jeudi 9 avril et un rassemblement populaire à Yamoussoukro le samedi 18 avril. Toutefois, malgré l'aspect festif, ce parti est aujourd'hui en perte de vitesse.

Fondé par Félix Houphouët Boigny le 9 avril 1946, le parti entend célébrer son anniversaire au cours de plusieurs événements à Abidjan et à Yamoussoukro. Parmi les lieux emblématiques de sa fondation, l'Étoile du sud, ce bar-dancing de la commune de Treichville, qui n'existe plus, où le PDCI a été créé.

L'Étoile du Sud, à Treichville, un lieu emblématique

Parmi les lieux emblématiques de la fondation du parti, l'Étoile du sud, ce bar-dancing de la commune de Treichville, qui n'existe plus, où le PDCI a été créé. Petit, Nanan Georges N'Gossan Mian faisait du théâtre à l'Étoile du Sud. Ce lieu était pour lui, un centre culturel important dans son quartier. Mais l'Étoile du sud, c'était surtout, LE bar où est né le PDCI-RDA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'était le 9 avril 1946 : 34 personnes y organisent la première Assemblée constitutive de ce parti. La réunion se tient sous l'impulsion de Félix Houphouët Boigny. Comme nous l'explique Nanan Georges N'Gossan Mian, aujourd'hui chef de village de la communauté N'Zima. « C'est le lieu où se retrouvaient les amis d'Houphouët et les mouvements de pensée du pays. »

A l'origine, ce bar a été construit en 1930 par Georges Kassi, un planteur de cacao. Il est le co-fondateur du syndicat agricole africain. A cette époque, le PDCI-RDA se positionne, comme un front anticolonialiste. « En 1946, donc deux ans après l'autorisation des syndicats pour les autochtones, les partis politiques sont autorisés, nous explique Christophe Kassi, un des héritiers du fondateur de l'Etoile du Sud. De ce fait, les revendications des planteurs se sont fondues dans un élan plus émancipateur, plus général, porté par le PDCI. »

La frénésie immobilière a eu raison de ce patrimoine : l'édifice a été détruit l'année dernière.

Le parti organise une conférence sur son histoire. En 1946, l'un des objectifs du PDCI-RDA, était l'abolition du travail forcé, comme nous le rappelle le professeur Jean-Noël Loucou, historien spécialisé sur ce parti.

« En 1946, le projet du PDCI, c'était de remettre en cause l'exploitation coloniale dont l'élément essentiel était le travail forcé. Et d'ailleurs, symboliquement, c'est après le vote de la loi interdisant le travail forcé outre-mer qu'est créé le PDCI-RDF. Le Panafricanisme est venu avec la création du RDA, le Rassemblement démocratique africain et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a joué un rôle essentiel dans la création de ce mouvement ». D'ailleurs le président du comité de coordination, c'était le député ivoirien Félix Houphouët-Boigny, rappelle l'historien et il restera le seul président du RDA jusqu'à sa mort.

Le PDCI a vraiment été essentiel dans la création du Rassemblement démocratique africain

« La nouvelle génération doit connaître les valeurs du PDCI: la paix et la démocratie », affirme Soumaïla Bredoumy, le porte-parole du PDCI.

Depuis vingt-six ans, le PDCI est dans l'opposition en Côte d'Ivoire. « La traversée du désert est pratiquement terminée », estime Calice Yapo, le numéro 2 du parti. « Nous avons ce qu'il faut pour prendre le pouvoir », poursuit-il dans les colonnes du Nouveau Réveil.

Un parti en perte de vitesse

Mais cet optimisme tranche avec les résultats du parti aux élections : le PDCI a en effet perdu la moitié de ses communes et la moitié de ses députés aux dernières élections municipales et législatives. En décembre dernier, le PDCI a obtenu 32 sièges aux législatives, soit moitié moins qu'en 2021, et il a perdu la mairie de Yamoussoukro.

« Le parti est malade », regrette un cadre qui évoque des problèmes de stratégie. « Le PDCI de 2026 doit faire sa mue, changer de discours et cesser de rester arc que bouté sur le bilan d'Houphouët », affirme un militant. Pour cette source, l'éloignement de Tidjane Thiam paralyse le parti. Ses détracteurs misent sur le volet judiciaire pour le déstabiliser. À l'image de cette nouvelle assignation devant la justice ce jeudi, et qui vise à faire constater la vacance du pouvoir à la tête du parti.